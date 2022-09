Válság válság hátán, vagyis folyamatos a krízis; Zavagyil Zoltán szerint 2018-ban már elkezdődött a gazdasági visszaesés a világban, de a Covidig látens volt a válság. Aztán jöttek az ellátási problémák, a chiphiányok, majd a háború, ami szerinte nem kiváltó oka, hanem a felgyorsítója volt a folyamatnak.

– A világban mindenütt hasonló folyamatok zajlanak, hol erősebben, hol gyengébben – mondta lapunknak. – Az energiaárak emelkedése kőkeményen érinti a magyar kis- és középvállalkozásokat. Egy termék önköltségében fő szabály szerint 10 százalék az energia ára, de ha ez a kétszeresére, vagy a gáznál a hétszeresére emelkedik, akkor az a termék önköltségében is ugyanilyen emelkedést okoz. Ha ezek a vállalkozások az árpolitikájukban érvényesíteni is tudják az emelkedést, akkor is nehéz idők jönnek rájuk, mert 2–3 hónap alatt is lehet olyan veszteséget felhalmozni, amelyet eltüntetni nehéz lesz.

Korábban a világ jegybankjai érthető módon pénznyomtatással kezelték a válságot. Az sem segíti elő a vállalkozások stabilitását, hogy azóta a hitelkamatok az egekbe szöktek, mert az olcsó pénz ideje elmúlt, és azok a bankok, akik hiteleztek, most szigorúbb követeléskezelést alkalmaznak, ami kisebb mozgásteret biztosít a kkv-nak. Kulcskérdés lesz, hogy melyik cég tudott tartalékot felhalmozni, mert nagy kényszer-értékesítési hullám indulhat meg, ami a globalizáció irányába mutat, állította.

Zavagyil Zoltán mögött hosszú évek gazdasági tapasztalata áll. Ügyvéd volt, majd pénzügyi tanácsadással foglalkozott. 2001-ben ismerőse, egy német közgazdász adta neki a lökést ahhoz, hogy válságkezeléssel foglalkozzon. A szanálás a magyar gondolkodásban pejoratív értelmű, de Németországban újrakezdést jelent. 2002-ben megcsinálta Magyarország első és eddig egyetlen reorganizációs cégét. 2008-ban a vállalatot az ország legjobb tanácsadó cégének választották. Később befektetési igazgatóként a 100 leggazdagabb magyarral készített életútsorozatot. E kiadványokban olyan üzletemberek szerepeltek, mint Balogh Levente, a Szentkirályi ásványvíz alapítója, Scheer Sándor, a Market Építő Zrt. alapító vezérigazgatója, vagy Nyúl Sándor, aki Demján Sándor üzlettársa volt.



Talpra állásuk történetét mondják el

Az életútsorozat során jutott el Schobert Norbertig, akivel interjút készített és innen egyenes út vezetett az Élet Iskolája rendezvénysorozathoz. – Norbit kértem fel elsőként előadónak, de ő elegánsan a feleségére, Rékára gondolt – mondta Zavagyil Zoltán. – A rossz gazdasági helyzetben felértékelődik a mentális motiváció, a lelki többlet, amit az ismert emberek a saját életútjukkal adhatnak másoknak. Arra törekedtem, hogy ne pszichológusokat kérjek fel, hanem olyan hírességeket, akik előadóként nem közismertek, de az életben sok mindenen átmentek már, és nem a tankönyvekből merítik a megoldásokat. Az Élet Iskolája rendezvénysorozat Kaposvárról indul, és ha sikeres lesz, az ország más pontjain is megrendezzük.