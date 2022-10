Kőkút A Somogy Megyei Gondviselés Szociális Otthon kőkúti Magas Cédrus Szociális Otthoni telephelyén – több év kényszerű kihagyás után – ismét családi napot tartottak, melyre az ellátottak rokonait, barátait várta az intézmény.

Több mint 100 hozzátartozó fogadta el a meghívást a bensőséges hangulatú eseményre, amelyen Nemes Zita intézményvezető és Bogdán Zoltán telephelyvezető mondott köszöntőt. Ezt követően a lakók és a dolgozók közösen adtak műsort, s mivel az esemény időpontja egybeesett az idősek napjával, az egyes életkorok sajátosságairól frappáns versek is elhangzottak. A több generációt felvonultató előadói gárda dallal és tánccal szórakoztatta a közönséget, és a homokszentgyörgyi „vidám nagyik” is megcsillogtatták tehetségüket. A szervezők a kivetítőn bemutatott képek segítségével elevenítették föl a közelmúlt eseményeit, ízelítőt adva az otthonlakók mindennapjaiból. Az alkalmi kirakodóvásáron az ellátottak által készített ajándéktárgyakból, illetve a fejlesztőfoglalkoztatás keretében született rongyszőnyegekből lehetett válogatni. Dél­előtt három üstben főtt a galuskás paprikás krumpli, melyhez kakaós kalács dukált. A közösen elfogyasztott ebéd után az érdeklődők megtekinthették az intézmény közösségi tereit is.