Galéria 1 órája

Fotókon mutatjuk a Nemzetközi Balatoni Bojlis Horgászversenyt

Túl van már a mezőny a X. jubileumi Nemzetközi Balatoni Bojlis Horgászverseny felén is. A versenyző csapatok és a szervezők is elégedettek, hiszen még sok idő van hátra, de már most jelentős eredményeket ért el a verseny.

Sonline Sonline

Fotós: Nemeth_Levente

Nemzetközi Balatoni Bojlis verseny Fotók: Németh Levente

Hírlevél feliratkozás Ne maradjon le a sonline.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Ezek is érdekelhetik

Hírlevél feliratkozás Ne maradjon le a sonline.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!