A megyében található 103 medencés fürdőnek több mint a fele – 67 fürdő – csak szezonális jelleggel üzemel, jellemzően szállodákban vagy kisebb panziókban. A megyében 14 fürdő rendelkezik szezonálisan és egész évben üzemelő részleggel is, míg a többi egész évben működik.

A nyári ellenőrzések során a szezonális jellegű fürdők 68 százalékát ellenőrizték a nép­egészségügyi szakemberek. Az esetek 81 százalékában nem találtak hiányosságot, a medencék és gépházak műszaki állapota megfelelő volt, a vizes szerelvények üzemképesek voltak. Az öltözők és vizesblokkok tisztasága is megfelelő volt az ellenőrzések időpontjában, és a zöldterületek is gondozottak, parkosítottak voltak.

Megbírságoltak két strandot



Összesen két somogyi fürdőben szabtak ki pénzbírságot a Somogy Megyei Kormányhivatal munkatársai az idei strandszezonban, mert az üzemeltetők elmulasztották a fürdővízminőségi vizsgálatokat, ezzel pedig a fürdőzők egészségét veszélyeztették. Kisebb súlyú hiányosságok miatt hat esetben határozatban kötelezték az üzemeltetőket a szabályok betartására.