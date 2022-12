A helyi értéktár bizottság tagjai meghívását elfogadva látogattak Szőlősgyörökre a Somogy Vármegyei Értéktár Bizottság tagjai. A Szajcz Adrián bizottsági elnök vezette találkozó ötletgazdája Keller Péter, a Karádhoz és Szőlősgyörökhöz kötődő, 100 éve elhunyt író, Gárdonyi Géza dédunokája volt, de az eszmecserén részt vett Arányi Zoltán plébános, valamint Klotz Péter, Szőlősgyörök polgármestere is, aki a megyei bizottság elnökével, illetve Gárdonyi dédunokával a helyi szellemiség jelentőségéről, a közösségek szerepéről beszélt. Azt nyomatékosították: a településükért szívvel-lélekkel dolgozó önkéntesek sokat tehetnek azért, hogy tovább erősödjön a lokálpatriotizmus, s ne merüljenek feledésbe a helyi értékek.

Elhangzott: megyeszerte jóval kevesebb helyi értéktár bizottság működik, mint amennyi működhetne, pedig az értékőrzésnek települési imázserősítő funkciója is van, de a turizmus fellendítése szempontjából is fontos lehet.