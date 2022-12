- Egy próbababát kaptam a kultúrházból, ebből készítettem el Elzát, valamint mellé került Olaf és egy trónszék is - mondta el Károlyi Anett, a díszlet alkotója. Hozzátette: mind a három elemen egy hetet dolgozott és szeretett volna a helyi gyerekeknek kedveskedni az alkotásával. - A trónra rá tudnak ülni és Olaf keze is hajlítható, számomra a legnagyobb öröm, mikor látom a csillogó szemű gyerekeket, akik örülnek, hogy kedvenc meséjük szereplői megelevenednek a település központjában - mondta el Károlyi Anett. Kiemelte: ugyan a figurákat egyedül készítette el, de a kihelyezésben nagy segítségére volt Bogdán István, az önkormányzat karbantartója és a helyi közmunkások, akik a sátor tetejére 1500 darab hópihét tettek fel. A figurákat ki is világították ledes izzókkal. A településen egyébként hagyomány már, hogy az ügyes kezű helyiek az ünnepkörökhöz kapcsolódó díszítést készítenek el.

Elza és Olaf érkezett Kadarkútra