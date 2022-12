Hagyományos recept szerint készítik a diós és a mákos bejglit a kaposvár Slendy pékségben. – Liszt, élesztő, margarin és zsír kerül a tésztába, miután összegyúrjuk, utána harminc percet pihentetjük. Ezután tesszük bele a tölteléket – mutatta meg a munkafolyamatokat Hajdu Árpád. A tésztába bőségesen kerül mák és dió. Ahhoz, hogy ne repedjen meg, tojássárgájával és fehérjével lekenik, utána 185 fokon 27 percet sütik. – Évtizedek óta egy régi, jól bevált receptet használunk. A diós töltelék valóban dióból készül – mondta el Ojtó Lajos, a Slendy Pékség tulajdonosa. Ötvendekás kiszerelésben készül a karácsonyi süteményük, amelyért többet kell fizetni, mint tavaly. – Minden alapanyag óriási mértékben drágult, emiatt nekünk is emelnünk kellett, 2100 forintért kínáljuk a bejglit – jegyezte meg Ojtó Lajos.

Továbbra is a bejgli a legnépszerűbb karácsonyi termékük. Sokan vittek az első sütésről, de még visszatérnek az ünnepek előtt egy újabb adagért. – Készítünk még mézeskalácsot, mézes puszedlit, fahéjas, kakaós, narancsos-csokoládés, túrós-áfonyás, dupla csokoládés kalácsot. December 20-áig adhatják le a rendeléseket a süteményekre – mondta el Ojtó Lajos.

A karácsonyi süteményekbe nem tesznek tartósítószert, ezért az ünnepek előtti 2–3 hétben készítik el a tekercseket. Azt tapasztalják, hogy egyre többen az otthoni sütés helyett a cukrászdákat választják.

– Az ünnep előtti készülődés miatt nem mindig fér bele a többféle sütemény sütése, inkább rendelnek olyanokat, amelyeket a család minden tagja szeret – mondta el Ojtó Lajos. Egyre több somogyi cukrászda gondol az ételérzékenységgel élőkre vagy a diétázókra. Nekik glutén-laktóz-tojás-vagy cukormentes karácsonyi süteményekkel készülnek.



A bejgli még mindig a legnépszerűbb karácsonyi sütemény

Sokan ragaszkodnak a hagyományos ízekhez, de egyre többen keresik a különleges ízű bejgliket. Tihanyban levendulás-diós bejgli is készül, amelyet kérésre postáznak is. Van olyan siófoki cukrászda, ahol gesztenyés, nutellás, aszalt szilvás, vagy kókuszos bejgli is kapható. Balatonlellén pedig marcipános, zserbós is elérhető. Fekete Tamás, a Balatoni Turizmus Szövetség alelnöke szerint a vásárlók számára csábítóak az egész évben nyitvatartó, a helyi alapanyagokat előnyben részesítő balatoni cukrászdák, éttermek, ahol többféle ízesítésű bejglit beszerezhetnek az ünnepek előtt. A közelmúltban az Így főz a Balaton című könyvben is szerepelnek azok az éttermek, amelyek az év minden évszakában nyitvatartanak és valamilyen különlegességekkel várják vendégeiket. Nem ritka, hogy a bejglit díszdobozban kínálják a vásárlóknak. Több vállalat az ünnepi csomagolásba rakott karácsonyi finomságot ajándékként adja a dolgozóknak. De volt olyan kérés is már egy somogyi cukrászdától, hogy külföldre küldjenek diós és mákos bejglit.





Fotó: Lang Róbert