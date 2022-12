Nyírségi gombócleves és káposztás tészta a keddi ebéd a buzsáki önkormányzati konyhán. Szeptembertől 980 forintot kérnek egy felnőtt adagért. Május elsejétől úgy döntöttek, hogy nem szállítanak ki a megemelkedett üzemanyagárak miatt, de így is sok helyi viszi el éthordóba az ebédet. – Naponta 400-420 adag ebédet főzünk az óvodásoknak, iskolásoknak, bölcsődéseknek, időseknek, de több helyi lakos is felkeres minket – mondta el Takács Itala a buzsáki térségi konyha intézményvezetője. Hozzátette: az elmúlt hónapokban tíz százalékkal emelkedett az ebédet megrendelők száma. – Januártól biztos, hogy még többen fognak érdeklődni a menza iránt, most még a megtermelt terményekből tudnak főzni és sokan nagyobb adagot készítenek, amelyet 2-3 napig fogyasztanak – emelte ki Takács Itala.

Egyre több ebédet rendelnek a Barcsi Szociális Központból is. - Az energia és élelmiszerárak megugrása miatt az otthonukban élő időseknek is egyszerűbb és olcsóbb így megoldani az étkezést – mondta el Koós Csaba, Barcs polgármestere. Hozzátette: nem csak a szociális étkeztetésben résztvevők igénylései, hanem a teljes árat fizetők is egyre többen vannak, így az ételkiszállítást az erre a célra fenntartott járművek mellett már az óvoda egyik kisbusza is segíti. Nem csak Barcson, hanem Drávaszentesre és Somogytarnócára is kiszállítanak. A téli szünetben is biztosítják a gyermekek étkeztetését, az idősotthon konyháján készítik el a meleg ebédet. – Mi nem az árstoppos áron tudjuk megvásárolni a csirkemellt, a lisztet, a cukrot, így januártól kénytelenek leszünk a térítési díjakon újra emelni a magas alapanyag-és energiaárak miatt – jegyezte meg Koós Csaba. Az általunk megkérdezett többi somogyi menzáknál is tapasztalják, hogy főként a szociális étkeztetés igénylők száma nőtt meg, akik kedvezményes térítési díjért kapják az ebédet. Emellett nőtt a vendégebédek száma is és a gyerekek kevesebb nassolni valót hoznak magukkal otthonról és jobban megeszik a menzai ebédet, mint korábban.

A diákok több, mint fele a menzán ebédel

Szabóné Kudomrák Zsuzsanna, a Kodály Zoltán Központi Általános Iskola főigazgatója elmondta: szeptember óta nem nőtt a gyerekek körében a menzát igénylők száma. – A kaposvári általános iskolában a diákok több, mint felének kérnek ebédet és a konyhákon igyekeznek olyat főzni, ami kedvelt a körükben – tette hozzá a főigazgató. A szolgáltató biztosítja a tanulóknak a repeta lehetőségét is, hogy kedvenc ételeikből többször is fogyaszthassanak. Erre leginkább a hétvége után, a hétfői napon van szükség. Idén szeptember óta heti több alkalommal az iskolagyümölcs programban almát és gyümölcslevet kapnak a diákok.