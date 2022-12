– Azt szeretnénk elérni, hogy a hátrányos helyzetben élő falusiak újra műveljék a konyhakerteket, újraéledjen a háztáji állattartás és mindez megteremtse az önellátás alapjait – mondta Bogdán Re­náta, a hencsei romák elnöke. – Vetőmagcsomagokat, zöldségpalántákat, csirkéket, csirkenevelőtápot, virágos kert kialakításához cserjéket, virágmagokat, valamint gyümölcsfaoltványokat kapnak a családok egy éven át. Mindennek előfeltétele egy tizenkét órás felkészítő foglalkozáson való részvétel és együttműködés a kijelölt szakértőkkel.

Az akcióra második alkalommal kerül sor Hencsén. Két évvel ezelőtt ugyancsak negyven család részesült hasonló támogatásban. A rokkantnyugdíjas Ignácz Károlyné akkor is és most is bekerült a programba, előnevelt csirkéket kapott. – Hatalmas segítség ez a számomra, mivel nagyon kevés pénzből kell megélnem. Az első pályázaton kapott tizenöt csirke többségéből mára már tyúk lett, a tojásból pedig a mai napig jut némi bevételkiegészítés – mondta.

Fekete Istvánné is ugyanennyi csirkét nevelt fel, és azóta – mint lapunknak elmondta – a napi 7–8 tojás a háromfős családja asztalára kerül.

Először nyújtott be kérelmet Pataki Brigitta, aki Újhedrehelyről költözött nemrégiben a faluba. Elmondta: öttagú családjának minden segítség jól jön. Két gyermeket kell ellátniuk, s jelenleg is gyesen van.



Másodízben nyertek

Bogdán Renáta arról beszélt: Szászfalvi László országgyűlési képviselő és a Jobb Jövőért Egyesület segítsége nélkül nem nyerhettek volna – immár másodízben – a pályázaton. A szombati programnyitóra az érintett családok mellett a dél- somogyi roma kisebbségi önkormányzatok vezetői is meghívást kaptak.

– A roma önkormányzati vezetőkkel tartott eszmecserének mi más lehetett volna a témája, mint a roma kisebbség felzárkóztatása, életkörülményeinek javítása – emelte ki Bogdán Renáta.

A hencsei roma önkormányzat elnökét munkája elismeréseként nemrég a Főnix Nagyasszonyok soraikba fogadták. Porkoláb Lászlóné elnök most Hencsén ismét átadta a díjat, méltatva a roma vezető kiváló munkáját.