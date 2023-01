Halomban állnak a farönkök a Mesitro Lovastanya udvarán, amelyeket tűzifaméretűre vágnak. Ez most a fő tevékenysége Meiszterics Lászlónak és családjának. Úgy döntött, nyugdíjas éveiben már csak olyan tevékenységet vállal, amely kisebb nyüzsgéssel jár.

– Ezzel a játékkal kezdődött a pályafutásom – tette az asztalra a nyolcvanas évek dizájn­ját idéző „falegót”. – Esztergályosként dolgoztam és kitaláltam ezt a Meistro kockának nevezett fajátékot, amiből különböző dolgokat lehetett építeni. A szabadalmat eladtam a nyolcvanas években 450 ezer forintért. Akkoriban tudtunk venni egy új házat belőle, innen indultam – nevetett Meiszterics László, aki később aztán áttért a koloniál állványokra.

– Egy nyolcméteres kamiont pakoltunk meg hetente a termékekkel. Letenyétől Mohácsig szállítottuk a virágállványokat, telefonállványokat. A lengyeltóti bútorboltos aztán megkérdezte, csinálnék-e konyhabútort eladásra. Ekkor kezdődött a bútorkészítés, volt olyan időszak, amikor huszonöt alkalmazottat foglalkoztattunk. Most két alkalmazottal és a családdal tűzifát hasogatunk – mesélte Meiszterics László, aki továbbra is a Meistro Lovasklub elnöke marad, s azt mondja, a lovas sikerek is a bútorkészítésnek köszönhetők.

– Vettem egy új szabászgépet, így a régit árultam. Kassai Lajos érdeklődött utána, és felvetette annak lehetőségét, hogy lóval fizetné ki. Sosem felejtem azt a május elsejét, amikor tizenöt lovas megjelent a mezőn. Integettek, hogy hozták a három lovat. Elképesztő volt. Közben megismerkedtem egy fiúval, akinek gyakorlata volt lovastúrák vezetésében. Egy ismerőstől megtudtam, hogy az Alföldön megszűnt egy lovarda és 500 ezerért odaadják a hét lovat teljes felszereléssel. Hazafelé kettőt eladtam annyiért, amennyibe az összes került, így az öt ló ingyen volt – nevetett a lovas­egyesület elnöke.

– Mindig is szerettem a kihívásokat és egy barátommal fogadást kötöttem május közepén, hogy egy hónapon belül Kaposváron is lesz ilyen bemutató. Június 27-én, László-napkor öt ló feküdt egyszerre a Honfoglalás zenéjére, miközben szólt a karikás ostor – mondta. A környék gyerekei közül többen is kiugrási lehetőséget láttak az újdonsült lovasudvarban, ahol nyolc lóval kezdődött a lovasélet. – Nagyon büszke vagyok rá, hogy hárman is a köztársasági őrezredben vannak – mondta Meiszterics László.