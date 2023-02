A keresztféléves felvételi eljárásban 251 diák nyert felvételt a Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem (MATE) képzéseire. A legnépszerűbb szak a növényorvosi mesterképzés volt, amelyen Gödöllőn, Budapesten és Keszthelyen összesen 52 fő kezdheti meg tanulmányait februártól. Nappali képzési formában 173 fő, levelező képzési formában pedig 78 fő nyert felvételt a MATE-ra, ahol a keresztféléves felvételi eljárásban kizárólag mesterképzésekre lehetett jelentkezni.

Huszonhatan a Kaposvári Campuson kezdik meg tanulmányaikat februártól. A legnépszerűbb képzések ezúttal is az agrárterületeken voltak, 113-an teljesítették a ponthatárt. Az idei favoritok közt szerepeltek a gödöllői műszaki menedzser s a kaposvári pénzügy mesterképzések is, amelyek 29 és 26 hallgatóval indulhatnak. Országos szinten összesen 4870-en nyújtották be jelentkezésüket. A MATE képzéseit 456 hallgató jelölte meg, így az intézmény országos szinten a negyedik legnépszerűbb az idei keresztféléves eljárásban.