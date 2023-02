A két előadó tíz évvel ezelőtt ismerkedett meg egymással. A kertészeti témával foglalkozó kaposvári Tóth Győzőt a gyümölcsfák gondozásával éppen ismerkedő Zicska Szilárd kereste fel, hogy tapasztalatokat gyűjtsön a ma már internetes felületeken influenszerként ismert mezőgazdásztól

– Az előadásom a gyümölcsfákhoz kapcsolódott. Néhány régi gyümölcsfajtát mutattam be a kéthelyi érdeklődőknek. A talajtakarásnak mindketten nagy jelentőséget tulajdonítunk. Főleg ebben az egyre szárazabb időjárásban van jelentősége. A vízmegtartás sokkal előnyösebb a segítségével. Szeretném eloszlatni a tév­hitet róla, mert a talajtakarás nem azt jelenti, hogy a gyümölcsös rendezetlen, gazos lenne. Ehhez fotókkal készültem – mondta Zicska Szilárd. Az előadáson a komposztálás jelentőségére is felhívták az érdeklődő nyugdíjasok figyelmét.

– A permakultúra és a biokertészkedés ötvözetéből alakítottam ki a saját úgynevezett természetbarát kertészkedésemet. Tapasztalataimat szeretném egyre szélesebb körben megosztani azokkal, akik egészségesen szeretnének táplálkozni – mondta Tóth Győző. Hozzátette: az interneten is hatékonyan meg lehet osztani a tapasztalatokat, ám egy előadás lehetőséget nyújt arra, hogy az érdeklődők kérdezzenek tőlünk és még barátságok is szövődhetnek.