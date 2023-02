Közel nyolcvan órát töltött a romok között egy gyermek, miután a magyar életmentők segítségével a felszínre tudott jutni és újra édesanyja karjába borulhatott. A család együtt rekedt egy négyemeletes épület romjai alatt Hatay településen. Ezt a várost is, ahogyan a törésvonal mentén található legtöbb települést közel a földdel tette egyenlővé a földrengés, amely hétfőn rázta meg Törökország dél-keleti részét.

A HUNOR Mentőcsoport életmentői eddig tizenhét túlélőt hoztak a felszínre és huszonkilenc holttestet emeltek ki a romok közül. Orvosaik tíz sérültet láttak el és egy másfél éves kisgyermek állapotát stabilizálták a helyszínen. A HUNOR tagjaként a helyszínen küzdenek a túlélők felkutatásáért a KÖTÉL Mentőszolgálat tagjai Bodó László és ifjabb Bodó László is. Éjjel-nappal kutatnak a romok között a benntrekedtek után. A magyarok több állatot, egy macskát, egy kutyát és egy papagájt is kimentettek, közölte a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság sajtószolgálata szerkesztőségünkkel.

Sokkolta őket a borzasztó tragédia

A Kaposváron dolgozó törökök közül sokan azonnal hazaindultak a földrengés hírére, és akik itt maradtak, azok is igyekeztek mihamarabb felvenni a kapcsolatot az otthoniakkal: lapunknak azt mondták, még tart a sokk, rettenetesen aggódnak a családtagjaikért.

A törökországi és szíriai földrengés tízezreket tett fedél nélkülivé, és 17 ezernél is többen vesztették életüket. Egy Kaposváron dolgozó török férfi a Sonlinenak arról beszélt: több kollégája is érintett a 7,5-ös erősségű földrengésben. – Van egy kollégám, aki éppen hazaért, amikor ismét megmozdult a föld, és családjával kénytelen volt a kocsiban éjszakázni. Az utak is megsérültek a rengésben, úgyhogy még a reptérig sem tudtak eljutni, hogy elmeneküljenek az országból, s visszajöjjenek Magyarországra. Két napig a kocsiban rostokoltak, mire el tudtak indulni, és most Olaszországban húzzák meg magukat. – Sok kollégám rokonai sérültek meg a földrengésben, és halálos áldozatokról is érkeztek hírek – mondta.

A Kaposváron dolgozó férfi hozzátette: a mentést az időjárás az ő környékükön is megnehezíti. Mínusz 2-3 fok van a földrengéssel legerősebben sújtott Kahramanmaras város térségében. A kommunikáció is akadozik, miután a rengések a távközlési rendszerben is súlyos károkat okoztak, így csak kevés információ érkezik Dél-Törökországból.

A földrengések epicentrumától nem messze van egy gyára a Kaposváron is működő Sisecamnak. A híradások szerint a mersini gyár parkolóját megnyitotta a cég a fedél nélkül maradtak számára, és ellátást, segítséget biztosítanak nekik.