– Engem elsősorban mindig is a Magyarországon vadászható és nem vadászható állatok fotózása vonzott – mesélt pályája kezdetéről Márk. – Ez bonyolultabb azért, mint elsőre hangzik, hiszen az állatok az erdőben természetesen nem rám várnak, nem az én kedvemért állnak meg a kamerám előtt. Mindig vannak a fejemben elképzelt jelenetek és képek, amelyeket aztán megpróbálok minden mesterséges beavatkozás nélkül az erdőben megörökíteni. Ezért miután kiválasztom az optimálisnak vélt helyet, még ki kell deríteni, hogy járnak-e ott állatok, ha igen mikor. Ha ez is megvan, akkor döntenem kell arról, hogy amikor lehet fotózni, ideálisak-e a fények, a szél és minden más. Ettől válik ez a szenvedélyem igen összetetté, és igazi értékké.

A közelmúltban Gschwindt Márk útjára indította szenvedélyéhez kapcsolódó új vállalkozását, a Dogpixel-t. Kutyákat fotóz ugyanazzal a profizmussal, ahogyan azt már a vadfotózásnál megszokta.

Fotós: GSCHWINDT MARK

– Az egyik barátom szólt körülbelül két éve, hogy ha már fotózok, akkor ugyan fotózzam már le az ő kutyáját is – folytatta a fotós. – Annyira jól sikerültek a vadászkutyájáról az akcióképek, hogy tényleg sikerült olyan pillanatokat megörökíteni, amelyek az emberi szemnek láthatatlan. Például mikor éppen vízbe csapódik a kutya, és mellette vízcseppek fröccsennek. Ezután kezdtek egyre többen megkeresni, hogy az ő kutyájukról is készítsek képeket. Ekkor gondoltam, hogy külön választom a vadfotózást és a kutyafotózást. Eleinte még csak vadászkutyákról készítettem képeket, de mostanra már házi kedvenceket is vállalok. Természetesen azért ez kicsit más, mint a vadfotózás, hiszen itt azért előre egyeztetek a gazdival, hogy milyen képeket szeretne. De ennek is határt szab, hogy nem szeretem az olyan közepes képeket, amik nem természetesek, sok rajtuk az utómunka, esetleg teljesen más fényeket használnak, mint amilyen a valóságban volt.

Fotós: GSCHWINDT MARK

Gschwindt Márk elmondása szerint, hiába egyre jobbak és szebb képeket csinálnak a mobiltelefonok, a különbség ebben a különleges műfajban mégis szembetűnő. A képi látásmódon túl, az általa használt csúcstechnikával olyan képeket képes készíteni, amelyeket semmilyen modern mobiltelefon megközelíteni sem tud.

– Telefonnal egyszerűen nem tudod úgy mozgásban kimerevíteni a képet, hogy az ne legyen elmosódott – magyarázta Márk. – Ezek a kutyák legtöbbször folyamatosan mozgásban vannak, változik a fókusz, nagyon rövid a záridő. Ezeket mobiltelefon nem tudja követni.

Fotós: GSCHWINDT MARK

A Nimród természetfotósaként természetesen továbbra is a vadfotózás marad a fő profilja Márknak, de folyamatosan keresi az új lehetőségeket és új célokat tűz ki maga elé. Így választotta a kutyát, mint fotóinak témáját is. De rengeteg terve van még a jövőben, és biztos benne, hogy sokszor látjuk még leírva a nevét.

Fotós: GSCHWINDT MARK

Bágyi Ferenc utolsó reményeként törekszik a tökéletességre Gschwindt Márk még 2017-ben kereste fel Bágyi Ferencet, az egyik legnagyobb magyar természetfotóst, hogy tanuljon tőle, hiszen már akkor is azt vallotta, valamit csináljon jól, vagy sehogy. Az évek során többször találkoztak, fotóztak és járták együtt a természetet, miközben figyelt egykori mestere minden szavára. Feri bácsi, ahogy Márk nevezi, mindig őszinte tanácsokkal látta el, és felhívta figyelmét a hibáira, ezzel segítve rengeteget a fejlődésében. Ezért is sajnálja, hogy a híres fotós ilyen korán itt hagyott minket, vélemény szerint még rengeteg dolguk lett volna egymással. De Márk igyekszik méltónak lenni ahhoz, amit Bágyi Ferenctől kapott.