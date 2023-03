Zakariás Zoltán (Buzsák): Az emlékmű alapítójának a tette tiszteletreméltó volt, nemes gesztusnak tartom. De ezzel együtt akkor is, és most is az a véleményem, hogy magánterületen nincs jó helye az emlékműnek. Az új közpark környéke tökéletes helyszínt biztosít az emlékműnek, és lezárja a vitát.

Proityné Herold Zsuzsanna (Buzsák): A Kossuth utcában laktam korábban, így sokszor láttam az emlékművet, de nekem nem hiányzik onnan. Nem oda való volt, nem kellett volna felállítani magánterületen. Most lesz egy szebb emlékmű, amit méltóbb helyen állít majd fel a falu.