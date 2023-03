Húzták-halasztották akciójukat, elég sáros is volt a föld, mígnem legnagyobb, 8 éves kislányuknak eszébe jutott: ha már eddig nem vitték el az angyalok az ünnep díszét, rátenné az elemről működő apró, színes fényfüzért is, amit a nagyszülők gyártotta míves „papírváros” ablakaiból szerelt ki húgával és öccsével…

– Most már nem érdemes – tanácsolta neki az apja, amikor óhajával hozzá fordult –, tudod, hamarosan jönnek a fáért az angyalok, majd a következő karácsonykor ráteheted…

– Na de látod, hogy nem jöttek idáig érte, pedig már lassan húsvét lesz, lett volna idejük elvinni, de mégsem tették. S nem is fogják… – mondta a szöszi lány sejtelmesen.

– Hogyhogy nem is fogják? Mire gondolsz? – kérdezte a családfő, őrizve arca komolyságát.

– Hát arra, hogy az angyalok úgysem tudják elvinni a fát – érkezett a válasz.

– Miért ne tudnák? Ahogy szentestére idehozták, úgy arról is gondoskodnak majd, hogy elvigyék – érvelt tovább az apa.

– No de apa, te ezt nem tudod? Az angyaloknak nincs testük, így képtelenek megfogni a nehéz dézsát, ráadásul a karácsonyfával együtt. Különben is: most tanultuk a hittanórán, hogy az angyalok lelkek…

Erre már elfogyott minden apai érv, maradt a fejvakarás, meg a kérdés: szerinted ki fogja eltüntetni innen a fenyőfát?

– Ki más, mint te meg anya… – vágta rá a kislány, arcán pajkos mosollyal, hogy sikerült megizzasztania az apját.

– Igen, valóban így van, de ez olyan szép mese, hogy szerettük volna anyával tovább őrizni ezt a varázst. Mi is hittük egy darabig, hogy a karácsonyfát a Jézuska hozza, de aztán kiderült az igazság, és egy kicsit csalódottak lettünk – emlékezett kissráckorára az apa, majd tovább kérdezősködött:

– Szerinted, még mi nincs úgy, amit eddig igaznak gondoltál?

– Hát… – esett gondolkodóba a leány – szerintem a Mikulás sem valóságos személy, meg talán az sem igaz, hogy a nyuszi tojja azt a sok ajándékot…

– Akkor most húsvétra te már nem is készítesz fészket a nyuszinak?

– Dehogynem! Tudom, hogy úgysem maradna üresen!

Megállapodtak: a fenyőfát közösen ültetik majd ki a kertbe, és a kislány sem a másfél évvel fiatalabb húga, sem pedig négyéves öccse előtt nem árulja el a titkot. Ő már különben is nagylány, tud titkot tartani.

Ebben maradtak, és a minap kiültették a kertbe a karácsonyfát. Az apa nem gondolta, hogy az idén eljön e pillanat, bár sejthette volna. Már tavalyelőtt árulkodtak a jelek, amikor advent idején édes kettesben furikáztak, s minden második autó csomagtartójára behálózott karácsonyfa volt rögzítve. A kislány azt pedzegette:

– Te, apa, hogy van az, hogy ilyenkor, decemberben ilyen sokan ültetnek tuját?

Akkor még tujának nézte a fenyőfát a cserfes leányzó, s az apa egy gyors átkötéssel tovabillentette a párbeszédet. Ma már nem tehetné, hiszen nagylánya tudja: gondos szülők fuvarozzák haza a karácsonyfát, hogy Jézus születésnapján teljes pompában legyen otthonuk éke – hirdetve békét, szeretetet, s fényfüzéreivel a világosságot a köröttünk lévő sötétségben.