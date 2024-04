Vaszary János, kaposvári festő Virág Benedeket (1754-1830) ábrázoló képe különös jelentőséggel bír, mert a Nagybajomban gyerekeskedő irodalmár a gimnázium legendás önképzőkörének a névadója. Vaszary maga is ebbe az iskolába járt, sőt az édesapja is, aki tanár is volt itt – minderről Kéki Zoltán nyugalmazott főjegyző, a Somssich-Táncsics Gimnázium Baráti Körének elnöke beszélt a festmény avatásán, ahol megemlítette, hogy két egykori diák: Csillag Gábor, kaposvári jegyző és Sárhegyi Judit, a Somogy Vármegyei Önkormányzat jegyzője közösen bábáskodott azon, hogy a festmény visszajusson az alma materbe.

Fotó: Lang Róbert

A képet a Somssich-Táncsics napon helyezték el, a korábbi növendékek és ma is ott tanuló diákok jelenlétében. Amikor összegyűlnek, akkor látszik igazán, hogy van értelme dolgozni a jövőért, mondta Vámosi László, az oktatási intézmény igazgatója. A Táncsics több mint tíz nemzedéken át neveli a fiatalokat, beléjük oltva a tudás tiszteletét, jegyezte meg Dér Tamás, kaposvári alpolgármester, aki szintén a gimnáziumban érettségizett. A csínytevés mellett felelősségtudatot, tisztességet és helytállást tanultak, emlékezett Sárhegyi Judit. Az ünnepségen köszöntötték Zrínyi Miklós, Széchenyi-díjas akadémikust. Minden évben példaképnek számító egykori diákok adnak elő a mai gyerekeknek. Kollár László, akadémikus, egyetemi tanár, kémikus professzor átmeneti fémekkel foglalkozik, és Zürichtől Japánig sok oktatóhelyen tanított már. Elmondta, hogy a Kaposváron töltött első 10 éve meghatározó volt az életében. Professzor Kovács Norbert klinikai igazgató-helyettes neurológus főként a Parkinson-kór kutatója, 20 éve költözött el Kaposvárról és a feleségét is a Táncsicsban ismerte meg.