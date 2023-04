Több tízezer látogatója volt a húsvéti hétvégén a balatoni vendéglátósoknak. Mindez nagymértékben hozzájárul ahhoz, éves szinten közel hárommillió vendégéjszakát töltsenek idén is a Balatonnál a turisták – nyilatkozta Fekete Tamás, a Balatoni Turizmus Szövetség alelnöke.

Az elmúlt napok tapasztalat az, hogy többnyire a családi programok és a kulináris élvezetek miatt érkeztek a legtöbben a Balatonra. Ugyanakkor éledezni látszik a sportturizmus is, főként a futók és kerékpárosok jelentek meg a régióban, a vitorlázók szerelmesei még nem jelentek meg nagyobb számmal.

A helyiek is örülnek az új fejlesztéseknek

Fekete Tamás úgy véli: idén főként a kerékpárosok miatt lesz majd élénkebb a turizmus. Néhány nappal ezelőtt például új bringás központ nyitottak meg Keszthelyen. Így már három helyen várják azokat a kerékpárosokat, akik már tavasszal is a Balatonon szeretnék tölteni szabadidejüket. Keddtől már Balatonföldváron, Balatonfürededen és Keszthelyen is modern épületeket vehetnek birtokba a bringás turisták, akik ezeken a helyeken klasszikus és elektromos kerékpárokat is bérelhetnek, vagy szervizelhetik a sajátjaikat, kisebb kiegészítőket vásárolhatnak, valamint információkat kaphatnak túráikhoz.

A Balatoni Turizmus Szövetség szerint nem csak több bringás jön majd idén a régióba, de jóval többet is fognak tekerni az ide látogatók. Ez annak is köszönhető, hogy a BalatonBike365.hu oldalán olyan információkat érdekes túraútvonalakat is találnak már a bringások, amelyekről sokaknak eddig fogalmuk sem volt.

Hamarosan kezdődik a Nyitott Balaton akció, amelynek célja, hogy megmutassa a régió nem csak a nyári, fürdőzésre alkalmas időszakban jelenthet vonzó úti célt a turisták számára, hanem a tavaszi időszakban is képes olyan kínálatot biztosítani, amiért érdemes ide utazni. Ebben az időszakban legalább száz olyan programot is szerveznek majd, amelyeket akár kerékpárral is érdemes megközelíteni.