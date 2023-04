– A zene az univerzum nyelve , gitárt is hoztam magammal és nagy örömömre a gyerekek együtt énekeltek velem – mondta el meghatottan. Az Orsós család legkisebbje, a mindössze két éves Lola mosolyogva hallgatta a rögtönzött kis koncertet. – Hét gyermekünk van, a picikkel még itthon vagyok, a párom dolgozik, nagyon örültünk a látogatásnak és nem is számítottunk ajándékra – mesélte az édesanya. Rajta kívül Kompák Vivien és két gyermekéhez is ellátogatott a zenecsatorna és ők is nagy értékű vásárlási utalványt kaptak, amelyet az egyik kaposvári hipermarketben tudnak beváltani. A zenecsatorna a jövőben is folytatja országjárását, Magyarország legrászorultabb lakóihoz látogatnak el.