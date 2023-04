Hiába csökken a zöldségek ára hétről hétre, sokkal több vásárló nem tér be a kaposvári Kossuth téren található zöldséges boltba. Proksa János, az üzlet eladója érdeklődésünkre elmondta, hiába mérséklődött pár száz forinttal a paradicsom és a paprika kilónkénti ára, az emberek alig vesznek belőle többet. A zöldséges üzletben csütörtökön egy kiló normál paradicsomot 2490, a koktélt 4990, a magyar extra tv paprikát pedig 3999 forintért kínálták. Proksa János hozzátette, minél több magyar zöldség jelenik meg a piacon, a vásárlók annál kedvezőbb árakkal találkozhatnak majd a boltokban.

Hasonlóan vélekedett Apáti Ferenc agrárközgazdász, a FruitVeB Magyar Zöldség-Gyümölcs Szakmaközi Szervezet és Terméktanács elnöke is. A szakember megkeresésünkre elmondta, télen üvegházban és fóliában is nehezebben lehet megtermelni az élelmiszereket, ezért kisebb a kínálat és magasabbak az árak. Tavasszal azonban elkezdődik a szezon. Dél-Európában már javában zajlik a termelés. – Hamarosan a magyar üvegházakban is beérnek a zöldségek, és egyre több hazai termék kerülhet az üzletek polcaira – hangsúlyozta Apáti Ferenc. – Ez értelemszerűen azt jelenti, hogy az árak is tovább mérséklődnek. Azt azonban látni kell, hogy amikor pár hét leforgása alatt változnak az árak, az nem a termelők, kereskedők költségeivel függ össze, hanem a kínálattal – mondta a terméktanács elnöke.

Apáti Ferenc arról is beszélt lapunknak, hogy a tavaly eltárolt gyökérzöldségek, a hagyma és a burgonya ára egy hónappal ezelőtt elérte a csúcsát. Egyrészt, mert az aszályos időjárás miatt jóval kevesebb termett az elmúlt évben és a készletek is kezdtek kifogyni. A drágulás miatt a vásárlók sem vettek sokat ezekből a termékekből, emiatt most megindult egy néhány százalékos, szinte alig mérhető árcsökkenés. Apáti Ferenc hozzátette, a zöldségek ára a következő hónapokban várhatóan nem nő majd.

Fotó: Lang Róbert

Olcsóbb a tej, drágult a kávé A Központi Statisztikai Hivatal (KSH) adatai szerint a fogyasztói árak februárhoz viszonyítva átlagosan 0,8 százalékkal nőttek márciusban. Olcsóbb lett ugyanakkor a sajt, vaj, vajkrém, száraztészta és a tej, drágult viszont a kávé, az üdítőital és a csokoládé. Az üzemanyagok ára 2,6 százalékkal mérséklődött. A KSH összesítéséből az is kiderül, hogy az állateledelek 7, a mosó- és tisztítószerek 2,1, a virág és dísznövények ára 1,9 százalékkal nőtt. A szolgáltatások árai átlagosan 1,9 százalékkal emelkedtek. A telefon- és internetszolgáltatások 8,4, a tv-előfizetések 6,5, a taxi 4,6, a belföldi üdülés 3,2, a testápolási szolgáltatások 2,1 százalékkal drágultak februárhoz képest.





Hazai zöldségek és gyümölcsök leggyakoribb termelői árai forintban (Budapesti Nagybani Piac)



2023. 11. hét2023. 12. hét Gömb paradicsom 1.5831.250 Fürtös paradicsom 1.8001.620 Koktélparadicsom 2.4002.200 Kígyóuborka 1.4671.100 Újburgonya 1.8001.750 Tölteni való édespaprika 1.7001.625 Kaliforniai paprika 2.3002.100

Forrás: Agrárközgazdasági Intézet