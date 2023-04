Kohuth Viktor, a Magyar Posta Zrt. üzleti vezérigazgató-helyettese az ünnepélyes megnyitón elmondta: úgynevezett személyes bélyeget bocsájtottak ki, amellyel levél és képeslap is feladható. Porcsa István ötven éve gyűjti a bélyegeket, 175 forintért ő is vásárolt egy ünnepi bélyeget. – Rá van írva, hogy belföld, ha közben megemelkedik a tarifa, akkor is a vételárért lehet elküldeni – mutatta a dombóvári nyugdíjas.

Vendel József harminc éve kutatja a megye postatörténetét, régi somogyi levelekből álló gyűjteményét is kivetítették a Kossuth téren. – 1842-ben nyílt meg Kaposváron az első posta az elefántházos házban, viszont 1712-ben már létrejött az első somogyi postaútvonal és Szigetváron volt legközelebb postaállomás, ami nem volt könnyű az akkori útviszonyok között – tette hozzá.