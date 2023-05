Nemes Zita, a segesdi Gondviselés Integrált Szociális Intézmény vezetője időről időre olyan tematikus napokkal rukkol elő, amelyek nem maradhatnak visszhangtalanul, hiszen széles társadalmi rétegeket érintenek. Legutóbb a támogatott lakhatásra irányította a figyelmet, korábban a demencia volt a „főszereplő”, de a burnout, vagyis a kiégés-szindróma tünetegyüttesével is megismerkedhettek a szociális és gyermekvédelmi ellátórendszerben dolgozók. A szerdai rendezvényen támogatott lakhatásban élő fiatalok is meséltek. Megrendítően vagy éppen fülig érő szájjal, de azt igazolták: jól érzik magukat, mert emberszámba veszik őket, és elfogadó, szerető közegben élhetnek. A Somogyban megvalósuló TL-házak szellemi-lelki támogatója Jókai Anna Kossuth-nagydíjas író, a Nemzet Művésze volt, aki a berzencei kastélykiváltási projekt patrónusaként a kezdetektől olyan lelki muníciót adott munkatársaknak, ellátottaknak, amely örökre fogó tintaként íródott beléjük. Anna ugyan lassan hat éve már odaföntről figyel ránk, de nem feledhető mindaz, amit rendszeres somogyi látogatásai során ránk hagyott.

Az elaltatott nemzeti büszkeségük felélesztésén, az emberi lét tartalommal való megtöltésén haláláig fáradozó, szakrális érintettségben alkotó írónő a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság Somogy Vármegyei Kirendeltségének vendégeként számos alkalommal adott elő Berzencén, Kéthelyen, Kaposváron. Azért jött, hogy józanlátással ajándékozza meg az ellátórendszerben élőket és dolgozókat, s hogy összekösse az eget a földdel, merthogy mindannyian spirituális lények vagyunk. Gondolatfutamai mini lelkigyakorlatoknak illettek be, felkiáltójelként hagyva ránk intelmeit. Egyebek mellett ezt: Isten tenyerén állunk, ki-ki a maga pőre valóságában, és senkire sem háríthatjuk át teljesített vagy éppen cserbenhagyott életfeladatainkat. Felelni kell: mit tettél családoddal, magaddal, embertársaiddal, a neked juttatott talpalatnyi hazáddal, ezzel a sokat szenvedett, mégis tündökletes Magyarországgal?

Az általa elvetett mag termő talajba hullott. A segesdi intézményvezető pedig már a következő szakmai napot készíti elő, melynek témája a függőségeinkkel foglalkozó addiktológia lesz.