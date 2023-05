Nevezni továbbra is lehet levessel, főétellel és desszerttel egyaránt. Ezek alól természetesen a klasszikus strandételek (pl. sült kolbász, palacsinta) sem kivételek, amennyiben valahol máshogy, illetve sokkal jobban készítik a megszokottnál. A versenyen bármelyik part menti büfé vagy étterem is indulhat, vagyis nem kell közvetlenül strandon lennie, elég, ha a parthoz közeli hely. A szervezők idén is a balatoni gasztrotrendek megítélésére leginkább hivatott zsűrit kérnek majd fel, hogy győztest válasszon. A zsűri tagjai minden helyszínen több ételt is megkóstolnak majd, hogy teljes képet kapjanak a büfé kínálatáról, és az egyes helyszíneken döntik el, hogy mely ételek lesznek esélyesek az Év Strandétele címre.