Még másfél hétig lehet csatlakozni az Év Informatikatanára Programhoz, melynek célja, hogy a somogyi iskolák modern, oktatást segítő informatikai eszközökhöz jussanak.

A programot a szervező Precognox Kft. mellett számos helyi vállalkozás is támogatja, ennek köszönhetően idén már közel négymillió forint áll rendelkezésre, amelyből az Év Informatikatanárának választott pedagógus bruttó ötszázezer forintban részesül. A fennmaradó összegből a győztes mellett több pedagógus is gyarapíthatja majd iskolája informatikai eszközparkját. A szervezők ugyanakkor felkérik a programban sikeresen részt vevő informatikatanárok által képviselt iskolák intézményi fenntartóit az elnyert összegek megduplázására. Így akár 10 millió forint értékben juthatnak majd a nyertes tanintézmények informatikai eszközökhöz. Aki szeretne csatlakozni, egy űrlapot kell kitöltenie június 15-éig, amelyet a sonline.hu oldalunkról is elérhet. A nyertes tanárok által választott informatikai eszközöket a nyári szünetben szerzik be és szeptember elején adják át az iskoláknak.