– Az egyesület tiltása az általuk kiadott közlemény szerint sem a tó egészére, hanem csak annak önkormányzati tulajdonban lévő részére vonatkozik, amely a 400 hektár kiterjedésű bányató mindössze hat százalékát teszi ki – nyilatkozta lapunknak Teszlákné Narvracsics Nikoletta. Hozzátette, a kialakult helyzettől függetlenül, a nyárra tervezett sporteseményeket megrendezik, ezek lebonyolításához az önkormányzat rendelkezik a tó többségi tulajdonosa, a Dráva- Kavics és Beton Kft. hozzájárulásával. Az egyéb vízi tevékenységek a vonatkozó jogszabályok szerint saját felelősségre végezhetők – emelte ki a polgármester.

– Gergelics Sándor alpolgármester felhatalmazásom nélküli, a hatáskörét jelentősen túllépő fellépésével nem csupán a képviselő-testületben okozott feszültséget, de a horgászegyesülettel is elmérgesítette a kapcsolatot. Mindezekkel együtt a jogszabályok eltérő értelmezéséből fakadó nézetkülönbségeket fontosnak tartom közigazgatási eljárás keretében rendezni – húzta alá a polgármester.

– Az elmúlt évtizedekben rengeteg olyan illegális építmény és lezárt terület volt a Kotrónál, amelyek éveken át vándoroltak kézről kézre a horgászok körében. Megválasztásom óta elvárás volt a lakosság részéről, hogy mindezeket felszámoljuk és mindenki számára egyértelmű viszonyokat teremtsünk. A folyamatot 2020-ban a félsziget „takarításával” kezdtük, majd még az év nyarán lakossági fórumot tartottunk a Dráva- Kavics és Beton Kft bevonásával. A fórumon beszéltünk egy horgászfalu kialakításának tervéről is, amelyet a képviselőtestület is támogatott. A következő évben a többségi tulajdonossal egyeztetve a félsziget átalakítási projektjének részeként kezdeményeztem a tulajdonviszonyok rendezését, mely a „szabadstrandi” terület és egyéb, még szabadvízparti sávok átvételét is megcélozta. A folyamat jelenleg is zajlik, ezt követően van lehetősége az önkormányzatnak a természetes fürdőhely kijelölésével kapcsolatos eljárás megindítására – avatott be a részletekbe a településvezető.

Forrás: csodalatosmagyarorszag.hu

A bányatóval kapcsolatos lehetőségeket a Csurgó térségben lévő önkormányzatok is igyekeznek turisztikai, idegenforgalmi célokra kihasználni, míg hasonló megfontolásból borászatok, éttermek, szállásadók, egész családi vállalkozások jöttek létre az évtizedek alatt. Eddig sokféle rendezvénynek is helyszíne volt a bányató, így többek között triatlon és jet ski versenyek, valamint búvárúszó országos és Európa- bajnokságok is voltak itt.

– Úgy gondolom, a községben tevékenykedő civil szervezeteknek össze kell tartaniuk és egymást támogatva, saját erőforrásaik felhasználásával öregbíteni Gyékényes hírnevét mondta Teszlákné Navracsics Nikoletta.

A tóra meghirdetett színvonalas programkínálat mindenki érdeke

A témával kapcsolatban megkerestük a Gyékényes és Környéke Horgász- és Szabadidő Egyesületet. Kóródi Zsolt elnök válaszában kiemelte, hogy tiltó rendelkezésüket – amely hangsúlyozottan csak a már említett önkormányzati tulajdonú területre vonatkozik – a közigazgatási eljárás jogerős döntéséig, vagy az önkormányzat határozatának visszavonásáig továbbra is fenntartják. Ezért kérik a horgászok és a nyaralók türelmét. Kóródi Zsolt hozzáfűzte, a kialakult helyzet mielőbbi tisztázásában együttműködnek a polgármesterrel. Céljuk, hogy a tó horgászaton kívüli egyéb célú használata is mindenki számára biztonságosan és működési engedélyekkel rendelkező strandon, búvárbázison valósulhasson meg, azonban a vízen tartandó programok számukra történő előzetes bejelentését a horgászok tájékoztatása miatt fontosnak tartják.

– A tóra meghirdetett színvonalas programkínálat mindenki érdeke. Aki bennünket megkeres a tavon szervezendő program ötletével, nem csak hogy tárt karokkal várjuk, de lehetőségeinkhez mérten minden segítséget megadunk ahhoz, hogy Gyékényes ne csak a horgászok Mekkája legyen, de minden strandolni, úszni, búvárkodni, csónakázni, kutyát sétáltatni vágyó ember szívesen látogasson el hozzánk

– nyilatkozta Kóródi Zsolt.