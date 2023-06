Kiszolgál és – ha kell – süti a hamburgerhúst, sőt még a takarításból is kiveszi a részét Banicz Nikolett. A fiatal kaposvári lány évek óta dolgozik a nyári szünidőben, ezúttal a desedai büfében vállalt munkát. – Eladóként, majd a vendéglátásban vállaltam munkát korábban is – mondta. – Már tavaly is ebben a desedai büfében voltam és most is szívesen jöttem hozzájuk. Jó választás volt, nagyon kedves a csapat és az sem utolsó szempont, hogy a munka helyben van, kaposváriként közel maradhattam a családomhoz.

Nikoletten kívül még egy tizenhat éves fiú is a desedai csapat tagja. – Nem könnyű jó dolgozót találni, aki megbízható és lehet rá számítani. Szerencsére a mi fiataljaink ilyenek, már második éve számíthatunk rájuk – mondta Kovács Lívia, a Lia Büfé tulajdonosa. Hozzátette: a nyári szezonban alkalmaznak diákokat, akik az iskola elvégzése után azonnal munkába is állnak.

Évek óta alkalmaznak diákokat az egyik fonyódi étteremben is nyaranta. – Idén is várunk fiatalokat, pincérként, pultosként alkalmazzuk őket – mondta Torma Zoltán, a fonyódi Fapipa étterem tulajdonosa. Hozzátette: eddig egy fiatalt vettek fel, aki a konyhán segít majd. A diákok többsége már visszajár hozzájuk, s szállást is kapnak. – Többen voltak már próbanapon és aki akar dolgozni, az fog is. Sokan azért vállalnak munkát, mert jogosítványra, autóra gyűjtenek – jegyezte meg az étterem tulajdonosa.

Több száz jelentkező Somogyból

– Már több százan jelentkeztek nyári diákmunkára hozzánk, de a jövő héten számítunk az igazi nagy rohamra – mondta el Dakó Roland, a Meló-Diák Iskolaszövetkezet régiós vezetője. Hozzátette: a legtöbb esetben a balatoni szállodákba, büfékbe, éttermekbe keresnek szakácsot, pincért, konyhai kisegítőt, de sok multiáruház alkalmazna árufeltöltőt, pénztárost.

– A nagyobb vállalatok összeszerelési munkára keresnek tanulókat, hogy a nyári szabadságok alatt meg tudják oldani a helyettesítést, de mezőgazdasági munkára is kellenének fiatalok – emelte ki Dakó Roland. Hozzátette: átlagosan 1700 forintos órabért kapnak a diákok és már tizenöt éves kortól dolgozhatnak a szünidőben szülői engedéllyel. A balatoni vendéglátóhelyek sokszor szállást is biztosítanak a diákmunkásoknak.

– A megye minden részéről keresik szövetkezetünket a jelentkezők, egy-egy nyári szezonban több ezer diáknak tudunk munkalehetőséget adni – mondta el Dakó Roland.