Ellenőrzik a büféket és az éttermeket a Balatonnál. Elkezdődtek a Nébih (Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal) által koordinált nyári Balaton körüli szezonális élelmiszerlánc-ellenőrzések, mindezt az élelmiszeriparért és kereskedelempolitikáért felelős államtitkár jelentette be a közelmúltban Balatonlellén. Nobilis Márton kiemelte, hogy az ellenőrzés fókuszában az éttermek higiéniai állapotának vizsgálata, illetve az alapanyagok nyomon követhetősége áll. Tipikus hiba lehet például az áruk eredetét igazoló dokumentumok megőrzésének, illetve a hűtést igénylő termékek megfelelő tárolásának hiánya.

A nyári szezonális ellenőrzések során az élelmiszer-biztonság felügyelői eddig a Balaton környékén 32 strandbüfét ellenőriztek. A szakemberek figyelemmel kísérték a létesítmények üzemelésének higiéniai körülményeit, a készített és forgalmazott ételek biztonságát, valamint nyomon követhetőségét. Kisebb szabálytalanságokat tártak fel, jellemzően a napi dokumentációk vezetése, illetve a fertőtlenítő mosogatószerek és a kártevők elleni védekezést igazoló dokumentációk hiánya kapcsán. Két esetben kellett csak intézkedni nyomon követési szabályok be nem tartása miatt. Az ellenőrzések alapján megállapítható volt, hogy a büfék nagy része tiszta, rendezett, és élelmiszer-higiéniai szempontból is biztonságosan üzemel. A NÉBIH szerint a hatóságnak nem az a célja, hogy minél több büntetést szabjon ki, hanem az, hogy biztonságos élelmiszerhez jussanak a fogyasztók a vendéglátóhelyeken is.