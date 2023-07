Hetek óta dolgoznak a szakemberek a Mezőcsokonyai Általános Iskola somogysárdi tagiskolájának tornatermében. A 450 négyzetméteres csarnokban a meglévő lámpatesteket cserélik ki LED-es világításra, és az elektromos hálózatot újítják fel. A tornaterem külső részét villámvédelmi rendszerrel látják el.

Királyné Botka Beáta, a mezőcsokonyai iskola igazgatója elmondta, a tornateremben kommunikációs akadálymentesítést is végeznek. Ez azt jelenti, hogy hallássérülteknek hangfrekvenciás, indukciós hurokerősítő rendszert építenek ki, melyre a hallókészülékükkel tudnak rácsatlakozni. Jól haladnak a munkával, és várhatón augusztus végére minden elkészül.

A Kavulák János, a drávamenti körzeti, az igali, a szennai, a szentbalázsi körzeti, a nagybajomi, a mernyei, a Rév­komáromi János, valamint a kaposmérői Hunyadi János Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskolában a legmodernebb infokommunikációs eszközökkel kollaborációs okostantermeket hoznak létre. A fejlesztés összesen több mint 1700 tanulót érint.

Miovecz János, a kaposmérői intézmény igazgatója megkeresésünkre elmondta, a felújítási munka egyelőre még nem kezdődött el, az okostantermi eszközöket azonban már megkapták.

– Laptop, interaktív tábla, 3D-s nyomtató, lézervágó és programozható robotok segítik majd a diákok fejlődését – hangsúlyozta Miovecz János. – A tanulók szakkörök és informatikaóra keretében tudják használni eszeket az eszközöket. A gépekhez olyan programokat is fejlesztettek, hogy más tantárgyaknál is használni lehessen az okostermet – tette hozzá a kaposmérői intézmény vezetője.

A Kaposvári Tankerületi Központ fenntartásában lévő gyógypedagógiai intézmények közül is több megújul. Kaposváron új épület épül, Nagyatádon és Barcson részleges felújítást és bővítést végeznek a szakemberek. A beruházás során bútorokat és foglalkozási, szakmai eszközöket is beszereznek. A több mint 800 millió forintos beruházás 700 tanulót érint. A Magyar Falu Program keretében kilenc intézményben újítják fel az épületek tetejét. A fejlesztések értéke több mint 300 millió forint.

Nyolc iskolában fejlesztenek

A Siófoki Tankerületi Központ intézményei közül is több megújul a nyáron. Gruberné Kis-Pál Andrea tankerületi igazgató érdeklődésünkre elmondta, csaknem 280 millió forint értékben nyolc iskolában valósul meg nagyobb fejlesztés. A fonyódi Palonai Magyar Bálint Általános Iskolában és a Marcali Noszlopy Gáspár Általános és Alapfokú Művészeti Iskolában a villamoshálózatot korszerűsítik. Nagyberényben a könyvtárat és a kazánházat szigetelik, a balatonszabadi általános iskolában a fűtést korszerűsítik, a balatonszárszói intézményben a tornaterem tetőszerkezetét és a vizesblokkokat újítják fel. A tankerületi igazgató hozzátette, Ádándon, Somogyfajszon, Kéthelyen és más marcali intézményekben is zajlanak beruházások.