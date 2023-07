– A Veszprémi Utcazene Fesztivál lezárását követően, vasárnap hajnalban

egy food truck hajtott rá a szökőkútra, ami a nagy súly alatt beszakadt

– mondta Kovács Zoltán, a városüzemeltetési iroda vezetője.

Fotó: veol.hu/Cseh Zoltán

– A gránitlapokat tartó lábak közül több is eltörött, az autó kiszabadításához is külső segítséget kellett kérni. A károkozó hétfőn reggel jelezte az önkormányzatnál a balesetet, és vállalta a felelősséget, illetve a helyrehozás költségeit is természetesen állja. Megkerestük a szökőkút gyártóját a javítással kapcsolatban, milliós nagyságrend lesz a rendbetétel, a napokban kapunk pontos árajánlatot – tette hozzá az irodavezető.

Még nem látni pontosan, hogy mekkora kár keletkezett, egyelőre elkerítették a területet. Valószínűleg az idei szezonban már nem láthatjuk újra csobogni a szökőkutat.

Forrás: veol.hu

Nyitókép: veol.hu/Cseh Zoltán

forrás: likebalaton.hu