Néhány órán keresztül vonatpótló busz szállította az utasokat Somogyszob és Nagyatád között pénteken dél­előtt. Úgy tudjuk, hogy a járműre azért volt szükség, mert a mozdony meghibásodott. A két település között nem ez volt az első alkalom, hogy az utasoknak egy másik közlekedési eszközre kellett átszállniuk. Ez is közrejátszhatott abban, hogy a vasúttársaság a Somogyszob Nagyatád közötti mellékvonalon – ahogyan közleményükben fogalmaztak – további intézkedésig, augusztus elsejétől vonathelyettesítő autóbuszokkal szolgálja ki utasait.

Kiemelték, az érintett szakaszon korszerű, légkondicionált autóbuszok közlekednek majd, melyek kiszámíthatók és a korábbinál kényelmesebb utazást biztosítanak az embereknek. A közlekedésimód-váltás ugyanakkor példa arra is, hogy a MÁV és Volánbusz egyesítésével létrejött vállalatcsoport, hogyan tud a szinergiákra építve versenyképes megoldást kínálni egy-egy térség közösségi közlekedésére a jelenlegi kihívások közepette is.

A vasúttársaság arra is kitért a közleményben, hogy az adott mellékvonalakon, köztük a somogyin is, korábban Bz-motorvonatok közlekedtek. Azonban leszögezték, az intézkedés nincs összefüggésben a hodászi Bz-balesettel. A tervezett váltás már korábban elindult. A Bz-flotta valóban elöregedett, ami gyakran ahhoz vezet, hogy a járművek meghibásodnak. Ugyanakkor a hodászi balesetet okozó kiegyenlítő tartály meghibásodása nem magyarázható a jármű életkorával.

Az országosan tíz regionális mellékvonalon azért kell átalakítani a közlekedést, mert kevés a személyzet és a jármű is. Emiatt a MÁV-Volán-csoport folyamatosan toborozza az embereket. A vasúttársaság kiemelte: a vállalatcsoport munkatársainak megfeszített, összehangolt munkájára és minden szakmai tapasztalatára szükség van ahhoz, hogy a közszolgáltatási feladatokat nap mint nap teljesíteni tudják.

Fotóillusztráció: MW