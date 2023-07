Verőfényes napsütés, friss levegő és festői környezet. Szombaton hét órakor elfoglalták a kisorolt helyüket a horgászok a kaposvári Gyertyános-völgyben. Már reggel görbültek a botok. Magyar Gáspárnak több, mint hét kilós ponty akadt horogra. – Először veszek részt ezen a versenyen és Nagykanizsáról érkeztem, már gyerekkorom óta horgászom, a Zala folyó mellett töltöttem a nyári szüneteket és ott tanultam meg pecázni – mondta el a zalai horgász. Hozzátette: a hét kilós pontyot egy sárga színű, mangós csalival sikerült kifognia. – Van kapás és szerencsére én árnyékos helyet kaptam, jövőre is szívesen eljövök – mondta el Magyar Gáspár. A mezőnyben két női versenyző is indult. Hamar Krisztina harmadik éve vesz részt horgászversenyeken. – A párommal régen is horgásztunk, mikor Németországból Kaposvárra jöttünk, akkor több alkalommal meglátogattuk a környékbeli tavakat – mondta el Krisztina, aki három éve a Gyertyános-völgyben női horgászversenyt is szervezett, amely azóta már minden évben, szeptemberben hagyománnyá vált. – Én methodozok, az első halat én fogtam egy pontyot, majd jött egy kárász és egy amur, cserélni kell a csalikat, mert kiszámíthatatlan mire kapnak rá – mutatta a fogásait a női horgász, aki elsősorban a Desedán, a nagybajomi, kaposújlaki, atádi, batéi tavakon pecázik.- Itt a tűző napon nem fázom, de így is felüdülés nekem a horgászat, még télen is kijárok, ha nincs annyira hideg – mondta mosolyogva.