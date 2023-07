Miért fontos a sófogyasztás nyáron?

A nagy melegben a fokozott verítékezés nemcsak víz-, de nátriumveszteséggel is jár, így ha nem pótoljuk a folyadékot ÉS a nátriumot, az életet veszélyeztető ritmuszavarokhoz vezethet. A fokozott sófogyasztáson kívül más módja nincs annak, hogy a nátriumveszteséget pótoljuk. Az elmúlt néhány hétben sajnos több olyan beteg érkezett klinikánkra, akik emiatt kerültek életveszélyes állapotba.

Miről lehet felismerni azt, ha valakinek alacsony a nátriumszintje?

Nincsenek specifikus tünetei, általános rosszullét, alacsony vérnyomás, gyengeség, kedvetlenség fordul elő. Nehéz felismerni, de gondolhatunk rá! Ha fokozottan verítékezünk, mondjuk, ha valaki a szabadban dolgozik, akkor akár 4-5 liter folyadékra is szüksége lehet ahhoz, hogy a folyadékot pótolja - és ilyenkor sóra is szüksége van!

Hogyan lehet pótolni a nátriumot otthoni és hogyan klinikai körülmények között?

A megelőzéshez elég, ha a szokásosnál bővebben sózzuk meg az ételt. Ha valaki ebben a melegben rosszullétre panaszkodik, itassunk vele vizet, és a következő étkezésnél legyen gondja arra, hogy alaposan sózza meg az ételét.

Ha valaki alacsony nátriumszinttel kerül be a klinikára, ellátásához a legnagyobb óvatosság szükséges, a folyamatot ugyanis csak nagyon lassan szabad megfordítani, a gyors pótlás visszafordíthatatlan, súlyos szövődményekkel járó központi idegrendszeri károsodást okozhat.

Hogy-hogy sok sót javasolnak nyárra - nem a sószegény étkezés a javasolt mindenkinek?

Tudom, hogy olybá tűnik, hogy az orvosok maguknak mondanak ellent. Ősztől tavaszig valóban az az optimális, ha nagyon kevés sót viszünk be a szervezetünkbe. Átlagosan 700 millilitert verítékezünk naponta, ami 24-25 fokot feltételez. Ennél magasabb hőmérsékletnél megfordul a tendencia, és kifejezetten sóznunk kell!

Nagyon trükkös ez a dolog: az év nagy részében a fokozott sófogyasztás ellen neveljük a betegeket, ráadásul az alacsony nátriumszintnek nincs speciális tünete, nehezen felismerhető, és óvatosan kezelhető. Tudom, bonyolultnak tűnik, de a hőmérséklethez is adaptálnunk kell a sófogyasztásunkat, ez is a tudatos életvitel része kell, hogy legyen.

Mennyi sót fogyasszunk nyáron naponta?

A napi maximum van megszabva az ajánlásokban, a minimum nincs megszabva. Ekkora hőségben a szokványos többszörösét kell megcélozni: az illető ízlésének megfelelően, de jó erősen sózzon - ez általában elég is szokott lenni.