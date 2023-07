Többször fordul a permetező a szőlősorok között a Balatonboglári borvidéken. – Látszik a leveleken a fehéres, szürkés folt és már a bogyókon is érzékeljük a betegség nyomait – mutatott egy peronoszpórával fertőzött ültetvényt Tóth Dániel, a Viticoop Kft. ügyvezető igazgató. Pár sorral arrébb már nem látni a betegség nyomait. Hozzátette: több mint hatszáz hektárnyi terület tartozik a vállalathoz, ahol hetente permeteznek.

– Ez a párás, csapadékos idő ugyan kedvez a szőlő fejlődésének, de a gombabetegségek terjedésének is. Az ország minden táján megjelent a peronoszpóra, és bízunk benne, hogy a fertőzést meg tudjuk fogni – emelte ki Tóth Dániel. Megjegyezte: hetente permeteznek, amely komoly költséget jelent. Több meteorológiai állomásuk van, amely segít abban, hogy mikor érdemes a kórokozók ellen védekezni. – A növényvédő szerek nagy mértékben, átlagosan 30-40 százalékkal drágultak, aki spórolni próbált, nem a megfelelő szert alkalmazta, annak akár százszázalékos is lehet a kára, egykilónyi szőlőt sem tud szüretelni – emelte ki az ügyvezető igazgató.

A merlot kifejezetten érzékeny a peronoszpórára. De nem csak a Balatonnál, hanem az ország többi borvidékén is harcolnak a gombabetegségekkel. Előrevetítette azt is, hogy a felvásárlási áraknak is kompenzálni kell a pluszköltségeket, hogy hosszú távon tudjanak szőlőt termelni és bort készíteni.

– Nem tíz-tizennégy naponta, hanem öt-hat naponta permetezünk, és folyamatosan kaszáljuk a sorközöket – mondta el Hujber Attila, a Hujber Pincészet borásza. Fejlettek a bogyók, szép termés ígérkezik, ha az időjárás kegyes lesz, akkor jó évjárat lesz. – A következő egy hónapban meleg, szárazabb, kevésbé csapadékos időre lenne szükség – emelte ki Hujber Attila.

A rezes, kénes gombaölő nem lesz elég

– Sokan emlékeznek a 2014. évi nagy járványra, amikor a sok csapadék miatt a peronoszpóra, lisztharmat és a szürkerothadás együttesen támadtak, igen súlyos minőségi és mennyiségi kárt okozva a szőlősgazdáknak – mondta el Tóth István növényvédelmi szakmérnök. Jelenleg a peronoszpóra tünetei a levélen és fürtön is észlelhetők, de a lisztharmat is megjelent. – Meg kell előzni a járványt, nagy szükség van a szakszerű, gondos védekezésre, mivel az eső, a harmat, a pára és a meleg igen kedvez a gombabetegségek terjedésének. A réz és kén gombaölők nem elégségesek, szintetikus, felszívódó fungicideket kell alkalmazni – emelte ki. A peronoszpóra ellen hatékonyak a többi között a metalaxil és a ditianon, a lisztharmatnál pedig a penkonazol és a tebukonazol hatóanyagú készítmények.