Az Agrárminisztérium által indított szavazásban a Sefag Zrt. azon legkedveltebb erdei területeit, attrakcióit jelölte, amelyek tapasztalataik szerint a legnagyobb számú látogatót vonzzák, s amelyek hozzájárulhatnak a turizmusban tapasztalható szezonalitás csökkentéséhez. Legfontosabb céljuk azonban a jelöléssel a szemléletformálás, a természet védelmére és szeretetére való ösztönzés, felelték érdeklődésünkre. Ekként kerültek be a körbe a legújabb fejlesztéseik közül a Balatonlelle-Kishegyi kilátóterasz, vagy a kereki vár, valamint a legnagyobb számú látogatót vonzó Zselici kilátó és a Zselici csillagpark is. De megemlítik az iskolások és családok másik kedvencét, a Sziágyi Erdészeti Erdei Iskolától induló Studinka László tanösvényt is. A látogatók szavazhatnak továbbá a somogyi erdő olyan csodáira is, mint az Ágneslaki arborétum, a Gyertyánosi parkerdő vagy a Ropolyi pihenőhelytől induló Dugás kúti körtúra.

– Törekszünk a saját és a térségi turisztikai szolgáltatók attrakcióinak hálózatosodására, programcsomagként való ajánlására – felelte érdeklődésünkre Kovácsné Kiss Zita, a vadgazdálkodási és turisztikai osztály kommunikációs referense. – A rövidesen megjelenő TOP Plusz pályázat keretében elsősorban a zselici park­erdeink, pihenőhelyeink infrastruktúráját tervezzük megújítani, és a hálózatba fűzésüket elősegíteni.

A magyar erdőket a becslések szerint évente 40-50 millió alkalommal keresik fel a látogatók. Csak önmagában a Zselici csillagpark csillagvizsgálója évente tízezer feletti látogatót fogad, és a szám évről évre növekszik. Ugyanakkor az idei Nyárköszöntő futóverseny rekordszámú, közel 500 embert vonzott a Zselicbe, de a Zselic maraton kerékpárversenyt is hasonló számú résztvevővel rendezték meg.