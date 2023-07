A MÁV adatai szerint idén július közepéig országosan 31 baleset történt, s egy végződött halállal, kettő pedig súlyos sérüléssel. Tavaly ugyanebben az időszakban 54 vasúti átjárós baleset történt, amelynek 19 áldozata volt; kilencen meghaltak, hatan pedig súlyos sérülést szenvedtek. A vasúttársaság szerint egyetlen baleset is soknak számít, azonban a 2022-ben elindított vasútbiztonsági kampány sikerét bizonyítja, hogy idén jelentősen kevesebb tragédia történt.

A MÁV-nál azt is közölték: a többi között azt kérik a közlekedőktől, hogy a vasúti átjárót csak fokozott óvatossággal közelítsék meg. A biztosított vasúti átjárón csak akkor hajtsanak át, ha mindkét sorompó nyitva van, a fény- vagy hangjelző berendezés nem ad tilos jelzést, illetve a fénysorompó vagy a félsorompóval kiegészített fénysorompó villogó fehér jelzést ad. A vasúti átjárón folyamatosan, azaz megállás nélkül, óránként legalább ötkilométeres átlagsebességgel szabad átkelni. A vasúti átjáróban és közvetlenül a vasúti átjáró előtt tilos előzni.

Tamás Zoltán gépjárművezetés-oktató, az egyik kaposvári autósiskola ügyvezetője lapunknak elmondta, jó ötletnek tartja, hogy szigorítanak és szeptembertől jelentős bírságot is kiszabhatnak azokra, akik nem megfelelően kelnek át a síneken. – Közlekedés szempontjából a vasúti átjáró veszélyesebb, mint az előzés – hangsúlyozta Tamás Zoltán. – Mindig meg kell győződni arról, hogy biztosan nem jön a vonat. A vasúti jelzőlámpa fehér fénye nem feltétlenül azt jelenti, hogy szabad az átjárás, hanem azt, hogy működik a lámpa. Amikor vizsgázik egy tanulóvezető és a vasúti átjárónál nem tekint körül, akkor a vizsgája sikertelen. Olyan helyen is körül kell nézni, ahol régóta nincs vonatforgalom, viszont az utat még keresztezi a lefektetett sínpár. Tízből egy tanulóvezető általában elfelejt körülnézni – tette hozzá Tamás Zoltán. Horribilis bírság segíti szabálykövetővé válni az autósokat.