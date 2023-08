A Magyarországot is elérő vihar Szlovéniában megdöbbentően súlyos károkat okozott, miután az ország északkeleti és középső részén huszonnégy óra alatt egy havi csapadékmennyiség esett le. Az extrém időjárás számos helyen villámárvizeket és földcsuszamlásokat okozott, több ezer embert kellett evakuálni, a hatóságok több halálos áldozatról is beszámoltak, de a mentési munkálatok még mindig zajlanak. Az ország történelmének eddigi legnagyobb természeti katasztrófája rekordméretű károkat vetít előre a szlovén kormányfő szerint, bár a kárfelmérés egyes helyeken még el sem kezdődődött.



Az Ökumenikus Segélyszervezet szolidaritását fejezi ki a bajbajutottakkal és az őket emberfeletti küzdelemben segítőkkel, melynek jegyében 5 millió forintos gyorssegélyt utal át az ítéletidő által érintett közösségek támogatására. Az akcióhoz csatlakozik a Magyarországi Evangélikus Egyház is, országszerte célzott adománygyűjtésre hívják az evangélikus gyülekezeteket.

A Segélyszervezet szintén felhívja adományozóit, hogy amennyiben csatlakozni kívánnak a szolidaritási akcióhoz, úgy a 1353-as adományvonal tárcsázásával (500 forint / hívás), illetve a www.segelyszervezet.hu oldalon bankkártyával, vagy átutalással a 11705008-20464565-ös számlaszámon “Szlovénia” megjelöléssel fejezzék ki szolidaritásukat a katasztrófa károsultjaival.