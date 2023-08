Már több mint egy hónapja várja vendégeit Fonyód legújabb vendéglátóhelye, a Szaplonczay Kávéház. Az új kávézó népszerűsége a nyitás óta töretlen. – Sok vendégünk van és nemcsak magyarok, de külföldi turisták is szívesen jönnek hozzánk, különösen a kora esti órákban, hiszen fantasztikus látvány nyílik a teraszról és a sétányról a balatoni naplementére, mondta kérdésünkre Szalai Zsuzsa, a kávéházat üzemeltető Fonyód Konyha Nonprofit Kft. ügyvezetője. – Akinek nem jut már hely a teraszon vagy a kávéházban, azok közül sokan a kőpadokon ülve fogyasztják el a kiválasztott kávékülönlegességet, vagy koktélt a csodálatos naplementében gyönyörködve. A tervek szerint egész évben nyitott ajtókkal várják a turistákat. – A szezonban reggel 9 és este 9 óra között vagyunk nyitva – tette hozzá Szalai Zsuzsa. – Különlegességeket kínálunk, rózsa-, levendula- vagy ibolyalimonádét, de sokféle süteményünk is van, köztük vegán és mentes finomságok, ezen kívül balatoni borokat is kóstolhatnak nálunk a vendégek.