Neszményi Zsolt főispán elmondta: már hosszú évek hagyománya, hogy – az államalapítás ünnepéhez kapcsolódva – köszönti azokat a munkatársakat, akik az elmúlt évek során kiemelkedő szakmai munkát végeztek, ezzel segítve a gördülékeny ügyintézést és a hivatal pozitív megítélését. Köszöntőjében arról beszélt, hogy a köz szolgálata akkor éri el valós célját, ha azt a tisztviselők hivatásként, hivatástudattal végzik, a most kitüntetettek pedig kimagaslóak ebben. Ez sokszor nehéz, kihívásokkal teli, áldozatvállalással járó kötelezettség, hiszen az évi több tízezer ügy megfelelő intézése döntő mértékben a dolgozók felkészültségén és helytállásán múlik. – A Somogy Vármegyei Kormányhivatal arra törekszik, hogy az állampolgárok segítséget kapjanak ügyeik intézéséhez, megértést és megoldást találjanak – hangsúlyozta. – Munkatársainkra számítani lehet a rendkívüli helyzetekben is, így a járványhelyzet és a menekültválság idején is.

Az ünnepségen részt vett Vetési Bernadett főigazgató, Boldog-Ellenberger Szilvia igazgató, valamint a járási hivatalok és a főosztályok vezetői.

Elismerésben részesültek: Nagy István, Tipszics-Abrudán Beatrix, Kutnyák Zsolt, Csillagné Torma Lívia, Mercz András, Györgyné Horváth Anikó, Kalmár Ágota, Hosszu Attila, Szanyi Szilvia, Bek Melinda, Fehér Nándorné, Nyúl Péter Jánosné, Kassai Csaba, Gulyásné Bakonyi Noémi, Takács Zoltán, Seligáné Vikidál Zsuzsanna, Szente Eszter, Pintér Istvánné, Szeredi Bettina, Haszon Zsoltné, Hilt János, Vig Tamás, Gadányi Anita, Váradi Andrea, Nagy Andrea, Tóth Tiborné, Madarász László.

Fotó: Kovács Tibor