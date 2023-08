– Az új bérlettípusok értékesítésének megkezdését komoly előkészítés, szakmai munka előzte meg, aminek köszönhetően az új díjtermékek bevezetése szinte zökkenőmentesen zajlott a Volánbusz járatain is – derült ki a zrt. tájékoztatójából.

A háromhetes felmérés során 1548 autóbuszvonal járatain személyesen, kérdőívek segítségével mérték fel az utasok és az autóbusz-vezetők ország- és vármegyebérlet-használattal, érvényesítéssel kapcsolatos szokásait valamint a bérletek érvényesítéséhez használt készülékek működését. A csúcsidőben, valamint a csúcsidőn kívül is végrehajtott felmérés során az utasok 93 százaléka automatikusan érvényesítette a bérletét felszálláskor, s a vizsgálat azt is kimutatta, hogy tájékozottak voltak az új rendszer használatával kapcsolatban. A Volánbusz azt is közölte: a bérletet nem érvényesítő utasok figyelmét a buszvezetők az esetek túlnyomó többségében felhívták az eljárás elvégzésére. Az autóbusz-vezetők 96 százaléka már az új szabályok betartásával végezte munkáját. A készülékek működésének vizsgálata megállapította, hogy az esetek több mint 80 százalékában az első vagy legfeljebb a második próbálkozásra érvényesítették a bérleteket.

– A Volánbusz továbbra is nagy hangsúlyt fektet az új bérlettípusok érvényesítésének, ellenőrzésének részletes folyamatára és szabályaira, különös tekintettel például a bérleten feltüntetett igazolvány ellenőrzésére – közölték.