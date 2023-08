A Veteránjármű Barátok Egyesületének tagjai is részt vettek a nagybajomi városnapon, ahol 12 gépkocsit mutattak be. Skoda, Zsiguli, 412-es Moszkvics és Dacia is volt a kiállított kocsik között. Vasárnap a horvátországi verőcei veteránjármű-kiállításon képviselik Somogyot.