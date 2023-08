Az idén második éve és ötödik alkalommal rendeznek gasztrotábort a Krúdy-iskolában.

– Az a célom, hogy a gyerekek megismerkedjenek a konyha örömeivel. Sajnos ma már ritkaságszámba megy, hogy a szülő vagy a nagyszülő a családi tűzhely körül megmutatja, hogyan, milyen alapanyagokból áll össze az étel, ami az asztalra kerül – mondta el Leányvári Krisztina szakoktató. A táborvezető hozzátette, szeretné, ha a táborozók életében később a főzés öröm maradna, nem kényszer.



– Minden általunk készített étel, amelyet az asztalra teszünk, másképp csúszik le a torkunkon. Az a tészta, amit mi magunk gyúrunk szeretettel, sokkal tartalmasabb – emelte ki Leányvári Krisztina. Ilyen hozzáállás mellett nem csoda, hogy a táborban egyszer sem maradt étel a gyerekek tányérján. Az egyik nagy kedvenc a bolognai tészta volt, de a hosszú metéltet is a gyerekek készítették el.

A hét végéig lángost is süt­nek majd a táborozók, de előtte természetesen a tésztát majd maguk dagasztják. A tervek szerint a mexikói konyhával is megismerkednek. Eddig a desszert és a gyümölcs sem hiányzott ebéd után az asztalokról. Délutánonként alkoholmentes koktélokat is mixelhettek.



Nóri a pizza összeállításakor minden instrukcióra, grammra nagyon figyelt. Hazaérve, már otthon egyedül saját pizzát is sütött. – A szüleim azt mondták, hogy az enyém sokkal finomabb, mint amilyet ők csinálnak, így ezentúl én készítem a pizzát – mondta mosolyogva.

A rengeteg színes program garantálta, hogy senki sem unatkozott a táborban. A főzés mellett a Krúdy-iskola testnevelő tanárai arról is gondoskodtak, hogy a táborozók fitten álljanak újra tűzhely elé legközelebb.



Fotók: MW