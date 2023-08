– Helyi polgárőrség megszervezését tervezzük, mondta lapunk kérdésére Czinke János polgármester. A rendőrséggel szorosan együttműködve igyekszünk majd tenni a közbiztonság fenntartásáért, tette hozzá a településvezető.

Hosszú távú cél, hogy térfigyelő-kamerarendszert alakítsanak ki Homokszentgyörgyön, így próbálják elejét venni a további bűneseteknek. Eddig azonban nem volt pályázat ennek kiépítésére, és saját forrása sem volt a településnek.

Sajtóhírek szerint a lakók egy része elkezdte felvásárolni a magáncélra használható biztonsági kamerákat Barcson. A polgármester szerint nagyon előremutató, hogy a lakosság maga is igyekszik megelőzni a bűncselekményeket.

– Nyilván vannak, akik megengedhetik maguknak, hogy ilyen rendszereket szerezzenek be, ők meg is teszik, amit jó dolognak tartok – mondta. – Nem árt, ha van ilyen berendezése annak, aki megteheti. Azt, hogy mennyire vásárolták fel a kamerákat, nem tudom, de sokan vettek az biztos, mondta Czinke János.

Közel egy hete elsőként számoltunk be arról, hogy a homokszentgyörgyiek megelégelték, hogy rendre lopások történtek a faluban és maguk kezdtek járőrözni esténként. A szerveződésre reagálva Fellegi Norbert, a Somogy Vármegyei Rendőr-főkapitányság bűnügyi főkapitány helyettese a Sonline-nak azt nyilatkozta, hogy nem nőtt a bűnesetek száma Homokszentgyörgyön az év első nyolc hónapjában. Mégis megerősítette jelenlétét a rendőrség a térségben. Egyúttal a főkapitány-helyettes arra is kérte a lakosságot, ha bűnesetet tapasztalnak, haladéktalanul jelezzék azt a hatóságnak. Valamint felhívta a figyelmet, hogy az önbíráskodás semmilyen esetben nem megoldás.