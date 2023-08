– A bárka tábort azért szervezzük meg évről-évre, hogy tudjátok, nem vagytok egyedül, mondta Balog Zoltán püspök, a Magyarországi Református Egyház Zsinatának lelkészi elnöke, a Bárka tábor egyházi fővédnöke. A gyerekeknek egy tanmesén keresztül azt is elmagyarázta, miért fontos az együtt töltött idő és a kommunikáció az ember életében. Majd közös imádságra hívta a táborozókat. Egymás kezét fogva arra kérték az Istent, hogy ne csak akkor legyen jelen az életükben, amikor valami hiányzik, hanem akkor is amikor minden jól alakul.

Móring József Attila, országgyűlési képviselő arra hívta fel a figyelmet beszédében, mennyire fontosak a közösségek. – Ma kicsit mintha afelé menne a világ, hogy ne figyeljünk egymásra. Pedig házat és hazát építeni csak összefogással, közösségben lehet. Közösséget pedig úgy lehet építeni, ha megfogjuk egymás kezét és odafigyelünk a másikra, mondta a politikus Balatonfenyvesen.

– Jó érzés itt lenni, meg lehet nyílni az embereknek, figyelnek az emberekre, nincs kivételezés, foglalta össze a legjobb dolgokat a táborban Benedek József, aki a Baranya vármegyei Vajszlóról jött ötödik alkalommal a táborba. Különösen tetszik, hogy sokat beszélgetünk, és jó feladatok vannak. Ramnecz Gréta és iskolatársa Oroszi Anna is nagyon élvezi a Balatonfenyvesen töltött hetet. – Itt jó barátokat lehet szerezni, és jók a programok, mondta Gréta. – A programokon kívül finom az ebéd, a vacsora, ingyenes és minden nap lemegyünk a Balatonra, sorolta az előnyöket Anna.

Amiatt is különösen jó volt a program, mert találkozhattak Szalai Ádám válogatott labdarúgóval, mondtak egybehangzóan a gyerekek. Vastapssal fogadták az ex-csapatkapitányt, akárcsak egy focimeccsen. A labdarúgó arról beszélt a gyerekeknek, mennyire fontosak az olyan tábori élmények, mint amilyenekben most nekik van részük. – Sokszor voltam én is táborban, ahol nagyon jó kis közösség jött össze, ez szerintem rengeteget formált a személyiségemen, mondta Szalai Ádám.

A gyerekek szabadon kérdezhettek tőle, így megtudhatták azt is, hogy milyen érzés volt gólt rúgni a nemzeti vá tizenegy élén, valamint azt is, mennyire összetett feladat belőni egy 11-est.