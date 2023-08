Országosan 185 street food vendéglátóegységet ellenőriztek a szakemberek, Somogyban 21 egység működését vizsgálták az élelmiszer-biztonsági felügyelők. Az élelmiszer-higiéniai követelmények betartásán kívül az imitátumok használatára és a fogyasztók megfelelő tájékoztatására is kiemelt figyelmet fordítottak.

– Somogyban két esetben kellett hatósági eljárást indítani, amelyek eredményeképpen mindkét alkalommal bírságot szabtak ki, összesen 100 ezer forint értékben – tájékoztatta lapunkat a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (NÉBIH).

– Az ellenőrzött 21 egységek közül egyben sem használtak helyettesítő élelmiszereket. Az ellenőrök kiemelten vizsgálták az allergéninformációkra vonatkozó fogyasztói tájékoztatást is, amely kapcsán két esetben tapasztalták annak hiányát. A dolgozók szóban és pontatlanul adták át az allergén­információkat, valamint kijelölt felelős dolgozó sem volt.

Ezen kívül egy tétel élelmiszert vontak ki a forgalomból, mivel nem tartották be a nyomonkövetési szabályokat. Egyéb hiányosságot és kifogást – működéshez szükséges alapdokumentációk hiánya és aláírásra jogosult, felelős személy nem tartózkodott a helyszínen az ellenőrzés időpontjában – egy esetben tapasztaltak az ellenőrök. A NÉBIH azt is közölte: a nyári kiemelt célellenőrzés lezárulta után is számíthatnak az élelmiszer-vállalkozások hatósági ellenőrzésekre. Az élelmiszer-biztonsági felügyelők az egész ország területén, így Somogyban is ott lesznek.