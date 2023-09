– Csirkemell pörkölt készül és nokedli, a párommal találtuk ki ezt az ételt. A csapattagok többsége Pestről és Veszprémből jön, az a terv, hogy mire mindenki ideér, addigra elkészül az étel is. A vidámság és az együtt töltött az idő itt a lényeg, nem pedig a versengés, mondta Szabó Gábor.

Csirkemellet főztek Gáborék.

Fotó: Lang Róbert

Innen nem messze a miklósi csapat bográcsában is már rotyogott a verseny fogás. – Majorannás aprópecsenyét próbálunk összehozni, mondhatjuk, hogy ez egy díjnyertes recept, volt olyan főzőverseny, ahol első helyezést értünk el vele, mesélte az étel szakszerű kevergetése közben Steinbacher Róbert. Aki hozzátette, mindig szívesen jönnek Törökkoppányba, mert nagyon jó barátságok szövődtek az évek során, amióta idejárnak.

Kicsit továbbhaladva egy másik vidám társaság kavargatta a pörkölt alapot.

Majorannával bolondították az aprópecsenyét a miklósiak.

Fotó: Lang Róbert

– Hentes tokány és nokedli készül és a szomszédaink pörköltet készítenek, mutatott a mellette rotyogó bográcsra Pintér Tibor, aki Győr-Moson-Sopron megyéből érkezett. A lányom talált itt egy eladó házat és amióta megvettük, lényegében hazajárunk ide, Törökkoppány lett a második otthonunk, mert itt az emberek megmaradtak embernek, magyarázta a Levél településről érkezett család feje.

A program részeként Szakály Sándor, a falu híres szülötte és díszpolgára bemutatta új könyvét, amelyet a Koppány Napokon dedikált is az érdeklődőknek. Volt osztályfőnökével is találkozott a programnak köszönhetően.

Fotó: Lang R.

Nem ők az egyetlen újonnan érkezők Törökkoppányba, hiszen az Oppermann család is ide helyezte át székhelyét a németországi Hamburgból két évvel ezelőtt. – Egy gyönyörű települést kerestünk, így találtunk rá Törökkoppányra, megtaláltuk a megfelelő házat, amit megvettünk és ide is költöztünk, mondta Wilhelm Oppermann. A magyar nyelvet még tanulják, de iskolás korú fia már egész ügyesen megérti, amit mondanak neki, mondták büszkén a szülők.

– Próbáljuk a helyi közösségeket életben tartani, mert ezek kovácsolják össze a falu lakosságát. A mai rendezvény is ezért jött létre, hiszen itt lehetőség van arra, hogy összejöjjenek baráti társaságok, szomszédok, meghívják a barátokat, ismerősöket és együtt főzzenek, megvendégeljék egymást. Kicsi falu vagyunk, de működtetjük az intézményeinket épp úgy, ahogy egy nagyobb településen is teszik. Ez vonzó a betelepülők számára, sokan pont ezért választják Törökkoppányt, mondta Varga György polgármester kérdésünkre.

Az idei Koppány napok gyerekprogramokkal kezdődött pénteken, valamint a Magyar Asztrofotósok 2021-es Csillag-képek című tárlatának megnyitójával a Hangya-Házban, ahol elképesztő fotókat csodálhattak meg az érdeklődők. A képek közül több Somogyban, négy pedig Törökkoppányban készült, ahol nagyon alacsony a fényszennyezettség, ezért szívesen keresik fel a csillagok fényképezésére szakosodott fotósok. A program részeként délután a focimeccs is színesítette, a megye III-as bajnokság keretében hazai pályán fogadta a Törökkoppány az Iharosberény csapatát.