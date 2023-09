Ha eddig még nem tudtad, hogy minél nagyobb a meteorit, annál nagyobb sebességgel csapódik be, vagy hogy földrajzilag nincsenek meteorithullásban gazdag vagy szegény országok, akkor mindenképpen érdemes meghallgatnod a Sonline Podcast legújabb adását.

Az utolsó szemtanús meteorithullás az 1944-es mikei volt, azóta nem látott senki tényleges becsapódást, ezen változtatna a Magyar Meteoritikai Társaság a három éve elindított kamerarendszerrel. – A Magyar Tűzgömbkamera Hálózatot, mi civilek hoztuk létre, hogy ha bejön egy észlelés, be lehessen mérni, hol hullott, mondta kérdésünkre Kereszty Zsolt, a Magyar Meteoritikai Társaság elnöke. A hálózat 6 kamerája lefedi az országot, amelyek egyenként harminc felvételt készítenek. Tehát észlelés esetén be lehet mérni, hova hullott a meteorit, tette hozzá.

Azonban nehezíti az észlelést az is, hogy Magyarországon gazdag a növényzet, s ha éppen tavasszal vagy nyáron ér földet egy meteor darab, a vegetációban igencsak nehéz rábukkanni, főleg, ha kicsi darabokra érkezik. Ezért aztán az sem kizárható, hogy volt hullás az elmúlt időszakban, csak a Meteoritikai Társaság nem tudott róla, jegyezte meg Kereszty Zsolt, aki 30 éve foglalkozik az égi kőzetekkel.

Ősszel és télen is érdemes felnézni az égre.

Fotó: Imre György / Forrás: Békés Megyei Hírlap

A társaság tagjai viszont részt vettek külföldi meteoritvadászatban, éppen tavaly, amikor a 2023 CX1 jelű kisbolygó becsapódási helyét Sárneczky Krisztián a CSFK kutatója előrejelezte. – Patrióta okok miatt szerveztünk egy expedíciót és az első napon találtunk is egy darabot, mesélte Kereszty Zsolt. Aki 2016-ban felkereste az utolsó szemtanús magyar meteorithullás helyszínét is, Mikében. – Az a baj a Mikével, hogy rosszkor esett, hiszen akkoriban itt húzódott a Margit-vonal és komoly csaták dúltak. Így elképzelhető, hogy több darabját is megtalálták és ott volt az emberek polcain, tette hozzá a Magyar Meteoritikai Társaság elnöke.