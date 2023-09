Országszerte 120 bajbajutottnak nyújtanak segítséget jelenleg a titkos menedékházak, melyek teljes kihasználtsággal működnek – erről is beszélt a Sonline.hu legújabb podcastműsorában Biró Dániel, a Borostyánvirág Anyaotthon vezetője. Az is kiderül beszélgetésünkből, hogy az ellátórendszerbe érkezetteket verbális, fizikai erőszak éri leggyakrabban, de nem ritka sajnos a szexuális visszaélés sem. A bántalmazottak gyakran gyermekkel együtt érkeznek a menedékházakba. Arról is beszél, hogy a krízisellátásban dolgozó szakembereken is maradandó nyomot hagynak a mindennapokban tapasztaltak.

Annak apropóján beszélgettünk a Borostyánvirág Anyaotthon vezetőjével, hogy szervezésében a krízisközpontokban és titkos menedékházakban dolgozó szociális szakemberek két napon át tanácskoznak Gálosfán. A rendezvényre az ország minden tájáról érkeztek résztvevők, s a közös munkával az a cél, hogy minél eredményesebbé tegyék az áldozatvédelmet, hatékonyabbá az ellátórendszer működését.

Húsz krízisközpont és mellettük titkos menedékházak is működnek országszerte.

– A munkánkat és a társadalmunkat egyaránt minősíti, hogy valamennyi intézmény nagy kihasználtsággal működik – mondta el Biró Dániel. Kiemelte: a szakmai tanácskozáson szó esett arról is, hogyan juttassák el az áldozatokat biztonságosan a menedékházakba. A gondozási idő is téma volt, az, hogy rövidebb, pár hetes vagy hosszabb, több hónapos időkeretre van-e szükség inkább.