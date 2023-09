Gépi és kézi erővel is dolgoztak a közmunkások hétfő délelőtt a magyar­egresi Szabadság téren. Ottjártunkkor éppen a gömbszivarfákat helyezték a földbe, és a korábban kivágott tujafák tuskóit próbálták eltávolítani. A teljesen zöld parkba több csemetét ültettek el, de jutott növény a Rákóczi és a Dózsa utcába, valamint a temetőhöz is.

Az önkormányzat, csak úgy, mint két évvel ezelőtt, most is 30 fát nyert a Településfásítási Programban. Bodor Zoltán, Magyaregres polgármestere elmondta, fontos, hogy minél több növény legyen a faluban, ezért a pályázati lehetőségek mellett saját forrásból is költenek arra, hogy minél zöldebbek legyenek. Bodor Zoltán hozzátette, a növények gondozása sok feladattal jár, amit a közmunkások látnak el.

Homokszentgyörgy 24 facsemetével gazdagodik egy hét múlva. Czinke János polgármester érdeklődésünkre elmondta, várhatóan szeptember 18-án kapják meg a növényeket, ezután pedig elültetik a Széchenyi grófok parkjában, melyet most szabadidőparkként használnak a helyiek. – Az elmúlt években nagyon sok fa száradt el vagy dőlt ki a heves viharokban – mondta Czinke János. – Korábban is platánfákkal pótoltuk a növényzetet, most is ültetünk ilyen fajtát, de tesznek majd a földbe gömbszivar, ezüst- és nagy levelű hárs, valamint magas kőris fajtát is – tette hozzá a település vezetője.

Fotó: Lang Róbert



A kaposfői önkormányzat a Kegyeleti parkban szeretne egy fasort kialakítani a megnyert 18 kőriscsemetéből. Ábel Melinda polgármester lapunknak elmondta, nemrég kezdték felújítani és átalakítani a parkot, néhány száraz fát kivágtak, ezért jó helyre kerülnek majd a növények. A Településfásítási Programban a pályázók legalább 10, legfeljebb 30 fát nyerhettek. A tavaszi telepítéssel együtt Somogy idén 758 új fával gazdagodott.

Magyaregresen hétfőn el is ültették a megérkezett facsemetéket.

Évről évre egyre több fát ültetnek

A Településfásítási Programban több mint 1350 településen eddig már mintegy 36 ezer fát ültettek el. A kezdeményezéshez a Vidékfejlesztési Program Irányító Hatósága másfél milliárd forint támogatást biztosított. Somogyból harmincan nyertek az idén, közülük hatan tavasszal jutottak hozzá a csemetékhez. A vármegyében leg­gyakrabban kis levelű, nagy levelű hársot, gömbszivarfát és közönséges nyírt igényeltek a települések. A fásítási program kommunikációjáért felelős cég megkeresésünkre elmondta, az Agrárminisztérium összehangolt fásítási és erdősítési programjainak célja, hogy 2030-ra az ország területének 27 százaléka erdővel és fával borított legyen. Minőségi, változatos, hosszú távon is fenntartható faállományt hoznak létre a termőhelynek megfelelő fafajokból. Kiemelték, Magyarországon kétmillió hektár területet borít erdő. A növények évente négy-öt millió tonna szén-dioxidot kötnek meg. Az erdőgazdálkodás feladata ennek a szénmegkötő kapacitásnak a fenntartása és növelése.