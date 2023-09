A rendezvény előregisztrációja rekordidő alatt, már 3 nappal a megnyitás után betelt. Az első 1000 regisztráltat welcome csomaggal ajándékozzák meg a szervezők, de a később érkezőket a kiállítók egyenként is számos programmal és ajándékkal várják, érdemes még a helyszínen is próbálkozni a bejutással.

Közel 50 kiállító részvételével rendezik meg szeptember 15-én déltől a Millenáris G épületében a Rossmann és a Krémmánia első közös Beauty Expóját, ahol a legmeghatározóbb nemzetközi beauty márkák, mint például a Revuelle, a NYX, a Beauty of Joseon vagy a The Elements mellett a magyar Nagora, Sofia Michelle márkákkal, a Helia-D-vel vagy épp a Mannával is találkozhatnak a látogatók.

A márkák kitelepülései mellett a hazai skinfluencer szakma olyan prominens szereplői is jelen lesznek, mint például skincareevelyn vagy skinsbyvivi, de a beauty szcénába az utóbbi időben sikeres vállalkozóként, saját márkával belépő Lilu (Body+ME) és Ördög Nóra (Nora Beauty) is személyesen részt vesznek az eseményen.

„Kíváncsi vagy a puha és egészséges bőr titkára? Szeretnél ragyogó tincseket és megismernéd a legújabb hajápolási trendeket? Netán új arcápolási rutinra van szükséged? Ha mindhárom kérdésre igennel válaszoltál, akkor ez a nap neked, rólad szól. Az egésznapos expo során lehetőséged nyílik megismerni a legújabb és legnépszerűbb magyar, valamint nemzetközi márkák szépségápolási termékeit. A standoknál izgalmas nyeremények, bemutatók és profi szakértői tanácsok, tippek várnak” – invitálnak a szépségnapra a szervezők.

Az eseményre a 2000 fős előregisztráció rekord gyorsasággal, már a megnyitást követő harmadik napon betelt. Nem érdemes azonban csüggedni annak sem, aki lemaradt akár a csomagokról, akár a teljes regisztrációról: a helyszínen számos program, nyereményjáték és helyszíni ajándék várja majd a látogatókat.

A belépéssel pedig a kora délutáni órákban érdemes még az előzetesen nem regisztráltaknak is megpróbálkozni a helyszínen.

„Régi vágyunk volt a Rossmann-nál, hogy létrehozzunk egy olyan eseményt, amely lehetőséget biztosít a nálunk kapható márkák számára, hogy a boltok polcain kívül is bemutatkozhassanak a vásárlóknak. Az utóbbi években sokat fejlődött a szortimentünk, különösen az arcápolás és a magyar termékek kategóriájában, ám a fejlődés önmagában nem elég, rendkívül fontosnak tartjuk azt is, hogy ezeket a szuper újdonságokat minél szélesebb közönséggel tudjuk megismertetni és megszerettetni. A Beauty Expo kiváló alkalom erre, egy igazi szépségnap, ami a felfedezésről szól. Külön öröm, hogy mindezt a Krémmániával közösen tudjuk megvalósítani, hiszen az ő közösségük épp olyan elkötelezett

a minőség iránt a szépségápolásban, mint a Rossmann” – mondta el Varga Anita Ágnes a Rossmann marketingvezetője.

A kiállítók standjai mellett számos izgalmas előadást, színpadi beszélgetést is meghallgathatnak az érdeklődők a délután folyamán. Az arcápolás, smink, hajápolás témaköre mellett a kéz-, köröm- és lábápolás, sőt a férfiak és az ápoltság témaköre is porondon lesz, többek között olyan szakértők és hírességek bevonásával, mint Pohorelli Betti sminkes, Bauer Évi a Krémmánia főszerkesztője vagy Viszokok Fruzsi.