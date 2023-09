A Határfutás célja alapvetően a két testvérváros, Barcs és Virovitica (Verőce) közötti sportkapcsolat erősítése, illetve szeretnének a szervezők sportolási lehetőséget biztosítani a futást kedvelőknek. Maga a verseny hosszú éveken keresztül az Európai Mobilitási Program keretében zajlik, melynek célja a környezetbarát és fenntartható városi közlekedés népszerűsítése. A szervezők szeretnének a programon belül maradni, többfajta mozgást és sportolási lehetőséget biztosítani, így például a futást, a kerékpározást, a gyaloglást, az ügyességi versenyeket. Ebben valamennyi oktatási intézmény nagyon aktívan részt vesz.

– A Határfutás a Dél-Dunántúl egyik jelentős rendezvénye többek között – kezdte Horváth Gábor sportreferens, a verseny főszervezője. – Nagyon sok verseny volt most, például Szigetváron, Pécsen, a környékünkön és így ütköztek a megméretések. A magyar létszám ilyen szempontból kevesebb volt a mi eseményünkön, de összességében a hosszútávon ötvennégyen, a rövidtávon pedig hatvanegyen indultak. Tavaly többen voltak, nagyobb volt az érdeklődés, de nem tudtak eljönni például Komlóról, Pécsről a többi verseny miatt. Érdekes dolog, hogy a barcsi középiskolában külföldi tanulók is vannak, s ők is bekapcsolódtak a rendezvényünkbe, így például volt olasz résztvevőnk is. Ilyen szempontból várható lesz a következő időszakban, hogy akár a barcsi eseményeken is egyre több külföldi diák vagy külföldi résztvevő is lesz, ez vonatkozik a futásunkra is, de akár a kerékpározásra is.